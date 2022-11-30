https://ria.ru/20221130/belgorod-1835183529.html
Гладков сообщил о новых мерах поддержки для белгородских участников СВО
Гладков сообщил о новых мерах поддержки для белгородских участников СВО - РИА Новости, 30.11.2022
Гладков сообщил о новых мерах поддержки для белгородских участников СВО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение отменить штрафы и продлить сроки обязательств по договорам областной программы ИЖС для... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:35
2022-11-30T09:35
2022-11-30T11:03
вячеслав гладков
белгородская область
частичная мобилизация в россии
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение отменить штрафы и продлить сроки обязательств по договорам областной программы ИЖС для военнослужащих на время проведения спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона."В своём Telegram-канале губернатор Гладков поделился решением по отмене штрафных санкций и продлению сроков обязательств по договорам областной программы индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.Отмечается, что с такой просьбой во время вечернего эфира "10 вопросов губернатору" обратились участники областной программы, поскольку переживали, что из-за непростой оперативной обстановки не успеют выполнить работы в установленные сроки."Принял решение - на время проведения СВО отменяем штрафные санкции тем, кто не успевает, и продлеваем сроки строительства также на период проведения СВО", - сообщил Гладков.Руководитель Белгородской области пояснил, что самим военнослужащим или членам их семей, с которыми они проживают, необходимо написать заявление руководству Белгородской ипотечной корпорации, и сроки обязательств по каждому договору по возможности будут изменены. Такая же возможность предусматривается для всех, кто проживает на приграничных территориях.Накануне Гладков навестил мобилизованных жителей региона, которые проходят боевое слаживание в воинских частях в двух соседних областях. Бойцам передали порядка двух тысяч единиц оборудования и спецсредств на общую сумму в 13 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221130/vyplaty-1835168692.html
https://ria.ru/20221127/kontrol-1834586207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, частичная мобилизация в россии
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Частичная мобилизация в России, Белгородская область
09:35 30.11.2022 (обновлено: 11:03 30.11.2022)
Гладков сообщил о новых мерах поддержки для белгородских участников СВО
Губернатор Гладков сообщил о новых мерах поддержки для белгородских участников СВО
БЕЛГОРОД, 30 ноя – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение отменить штрафы и продлить сроки обязательств по договорам областной программы ИЖС для военнослужащих на время проведения спецоперации, сообщила
пресс-служба правительства региона.
"В своём Telegram-канале губернатор Гладков поделился решением по отмене штрафных санкций и продлению сроков обязательств по договорам областной программы индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с такой просьбой во время вечернего эфира "10 вопросов губернатору" обратились участники областной программы, поскольку переживали, что из-за непростой оперативной обстановки не успеют выполнить работы в установленные сроки.
"Принял решение - на время проведения СВО отменяем штрафные санкции тем, кто не успевает, и продлеваем сроки строительства также на период проведения СВО", - сообщил Гладков.
Руководитель Белгородской области пояснил, что самим военнослужащим или членам их семей, с которыми они проживают, необходимо написать заявление руководству Белгородской ипотечной корпорации, и сроки обязательств по каждому договору по возможности будут изменены. Такая же возможность предусматривается для всех, кто проживает на приграничных территориях.
Накануне Гладков навестил мобилизованных жителей региона, которые проходят боевое слаживание в воинских частях в двух соседних областях. Бойцам передали порядка двух тысяч единиц оборудования и спецсредств на общую сумму в 13 миллионов рублей.