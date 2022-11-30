https://ria.ru/20221130/bednost-1835268935.html
Уровень бедности в России снизился до 10,5 процента
Уровень бедности в России снизился до 10,5 процента - РИА Новости, 30.11.2022
Уровень бедности в России снизился до 10,5 процента
Уровень бедности в стране по итогам третьего квартала снизился до 10,5%, позитивную динамику нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:51
2022-11-30T13:51
2022-11-30T15:35
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Уровень бедности в стране по итогам третьего квартала снизился до 10,5%, позитивную динамику нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин."По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. <...> Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определённая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранить", — сказал глава государства на совещании с правительством.Он напомнил, что в этом году приняты шаги в этом направлении, в частности, с 1 апреля ежемесячные выплаты распространили на семьи с детьми от восьми до 17 лет.
https://ria.ru/20221108/deti-1830060639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о снижении уровня бедности по итогам третьего квартала
Уровень бедности в стране по итогам третьего квартала снизился до 10,5%, позитивную динамику нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин. "По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. ...> Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определённая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранить", — сказал глава государства на совещании с правительством.
2022-11-30T13:51
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
13:51 30.11.2022 (обновлено: 15:35 30.11.2022)
Уровень бедности в России снизился до 10,5 процента
Путин: уровень бедности в России снизился до 10,5 процента по итогам третьего квартала
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Уровень бедности в стране по итогам третьего квартала снизился до 10,5%, позитивную динамику нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин.
"По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. <...> Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определённая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранить", — сказал глава государства на совещании с правительством.
Он напомнил, что в этом году приняты шаги в этом направлении, в частности, с 1 апреля ежемесячные выплаты распространили на семьи с детьми от восьми до 17 лет.