https://ria.ru/20221130/bednost-1835268935.html

Уровень бедности в России снизился до 10,5 процента

Уровень бедности в России снизился до 10,5 процента - РИА Новости, 30.11.2022

Уровень бедности в России снизился до 10,5 процента

Уровень бедности в стране по итогам третьего квартала снизился до 10,5%, позитивную динамику нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:51

2022-11-30T13:51

2022-11-30T15:35

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Уровень бедности в стране по итогам третьего квартала снизился до 10,5%, позитивную динамику нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин."По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. <...> Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определённая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранить", — сказал глава государства на совещании с правительством.Он напомнил, что в этом году приняты шаги в этом направлении, в частности, с 1 апреля ежемесячные выплаты распространили на семьи с детьми от восьми до 17 лет.

https://ria.ru/20221108/deti-1830060639.html

россия

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2022

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Путин о снижении уровня бедности по итогам третьего квартала Уровень бедности в стране по итогам третьего квартала снизился до 10,5%, позитивную динамику нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин. "По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. ...> Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определённая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранить", — сказал глава государства на совещании с правительством. 2022-11-30T13:51 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, владимир путин