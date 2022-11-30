Российский производитель пружин для Aurus начал поставлять их "АвтоВАЗу"
Российский производитель пружин подвески для Aurus начал поставлять их "АвтоВАЗу"
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ". Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский научно-производственный центр "Пружина" (Ижевск, входит в железнодорожный холдинг "Объединенная вагонная компания") начал серийные поставки автомобильных пружин для "АвтоВАЗа", сообщила ОВК.
"Научно-производственный центр "Пружина"… приступил к серийным поставкам пружин подвески для Lada Granta Classic´22 и Lada Granta Sport, а также получил номинацию поставщика по проекту Lada Vesta. В рамках программы импортозамещения НПЦ "Пружина" стал первым и на сегодняшний день единственным отечественным поставщиком таких деталей на конвейер АО "Автоваз" и ООО "Лада Спорт", - говорится в сообщении ОВК.
Отмечается, что ижевские пружины со сложной геометрической формой, изготовленные по технологии холодной навивки из высокопрочной пружинной проволоки, позволяют в полной мере заместить продукцию иностранных аналогов.
"С развитием автомобилестроения пружина для подвески стала высокотехнологичной продукцией. Исторически сложилось, что в России не было организовано серийное производство таких пружин, и отечественные автопроизводители приобретали их за рубежом. Совместно со специалистами международных автоконцернов мы создали производство этих пружин с нуля и сегодня обеспечиваем выпуск полностью российской высококачественной пружины", - цитируются в сообщении слова главного конструктора НПЦ "Пружина" Александра Петухова.
Согласно сообщению, НПЦ "Пружина" уже несколько лет изготавливает автомобильные пружины для предприятий отечественного автопрома. Ижевскими пружинами комплектуются автомобили представительского и высшего класса Aurus (ФГУП "НАМИ"), легковые и коммерческие автомобили производства ООО "ПСМА Рус". Кроме того, НПЦ "Пружина" активно осваивает сегмент вторичного рынка, обеспечивая поставки пружин для модели LADA Priora/Kalina и тюнинга подвески для автомобилей семейства LADA Niva и УАЗ.
НПЦ "Пружина" имеет производственные мощности на более 1,4 миллиона автомобильных пружин в год) и высококвалифицированными работниками и планирует продолжить расширение ассортиментного ряда автомобильных пружин для автоcборочных предприятий и рынка автозапчастей.
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