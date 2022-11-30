https://ria.ru/20221130/avto-1835219134.html

Российский производитель пружин для Aurus начал поставлять их "АвтоВАЗу"

Российский производитель пружин для Aurus начал поставлять их "АвтоВАЗу" - РИА Новости, 30.11.2022

Российский производитель пружин для Aurus начал поставлять их "АвтоВАЗу"

Российский научно-производственный центр "Пружина" (Ижевск, входит в железнодорожный холдинг "Объединенная вагонная компания") начал серийные поставки... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:44

2022-11-30T11:44

2022-11-30T11:44

экономика

ижевск

россия

объединенная вагонная компания

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

lada vesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737870271_0:90:3480:2048_1920x0_80_0_0_2f52dcdbd06582a13a67a8c33801d624.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский научно-производственный центр "Пружина" (Ижевск, входит в железнодорожный холдинг "Объединенная вагонная компания") начал серийные поставки автомобильных пружин для "АвтоВАЗа", сообщила ОВК."Научно-производственный центр "Пружина"… приступил к серийным поставкам пружин подвески для Lada Granta Classic´22 и Lada Granta Sport, а также получил номинацию поставщика по проекту Lada Vesta. В рамках программы импортозамещения НПЦ "Пружина" стал первым и на сегодняшний день единственным отечественным поставщиком таких деталей на конвейер АО "Автоваз" и ООО "Лада Спорт", - говорится в сообщении ОВК.Отмечается, что ижевские пружины со сложной геометрической формой, изготовленные по технологии холодной навивки из высокопрочной пружинной проволоки, позволяют в полной мере заместить продукцию иностранных аналогов."С развитием автомобилестроения пружина для подвески стала высокотехнологичной продукцией. Исторически сложилось, что в России не было организовано серийное производство таких пружин, и отечественные автопроизводители приобретали их за рубежом. Совместно со специалистами международных автоконцернов мы создали производство этих пружин с нуля и сегодня обеспечиваем выпуск полностью российской высококачественной пружины", - цитируются в сообщении слова главного конструктора НПЦ "Пружина" Александра Петухова.Согласно сообщению, НПЦ "Пружина" уже несколько лет изготавливает автомобильные пружины для предприятий отечественного автопрома. Ижевскими пружинами комплектуются автомобили представительского и высшего класса Aurus (ФГУП "НАМИ"), легковые и коммерческие автомобили производства ООО "ПСМА Рус". Кроме того, НПЦ "Пружина" активно осваивает сегмент вторичного рынка, обеспечивая поставки пружин для модели LADA Priora/Kalina и тюнинга подвески для автомобилей семейства LADA Niva и УАЗ.НПЦ "Пружина" имеет производственные мощности на более 1,4 миллиона автомобильных пружин в год) и высококвалифицированными работниками и планирует продолжить расширение ассортиментного ряда автомобильных пружин для автоcборочных предприятий и рынка автозапчастей.

https://ria.ru/20221130/lada-1835216331.html

https://ria.ru/20221129/avtovaz-1834990975.html

ижевск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, ижевск, россия, объединенная вагонная компания, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", lada vesta