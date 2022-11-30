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Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство - РИА Новости, 30.11.2022
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Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство
Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство - РИА Новости, 30.11.2022
Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство
Разработанный Китаем среднемагистральный пассажирский авиалайнер C919 получил лицензию на производство, что означает, что эта модель может поступить в массовый... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:10
2022-11-30T14:10
россия-китай: главное
китай
технологии
china eastern airlines
c919
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МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Разработанный Китаем среднемагистральный пассажирский авиалайнер C919 получил лицензию на производство, что означает, что эта модель может поступить в массовый выпуск.Китайская корпорация коммерческих самолетов, разработчик C919, получила соответствующий документ от Восточного отделения Управления гражданской авиации Китая.Воздушное судно совершило свой успешный первый полет в 2017 году. В конце сентября оно получило сертификат типа, который свидетельствует о том, что конструкция C919 соответствует стандартам летной годности и экологическим требованиям.Ожидается, что первая серийная модель C919 будет поставлена авиакомпании China Eastern Airlines в декабре 2022 года.
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китай, технологии, china eastern airlines, c919
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, China Eastern Airlines, C919
14:10 30.11.2022
 

Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство

© AP Photo / Ng Han GuanМакет среднемагистрального пассажирского авиалайнера C919, представленный на торговой выставке в Пекине
Макет среднемагистрального пассажирского авиалайнера C919, представленный на торговой выставке в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Макет среднемагистрального пассажирского авиалайнера C919, представленный на торговой выставке в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Разработанный Китаем среднемагистральный пассажирский авиалайнер C919 получил лицензию на производство, что означает, что эта модель может поступить в массовый выпуск.
Китайская корпорация коммерческих самолетов, разработчик C919, получила соответствующий документ от Восточного отделения Управления гражданской авиации Китая.
Воздушное судно совершило свой успешный первый полет в 2017 году. В конце сентября оно получило сертификат типа, который свидетельствует о том, что конструкция C919 соответствует стандартам летной годности и экологическим требованиям.
Ожидается, что первая серийная модель C919 будет поставлена авиакомпании China Eastern Airlines в декабре 2022 года.
Самолет C919 во время презентации на авиашоу в Чжухае, Китай - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 14:25Россия-Китай: Главное
Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииChina Eastern AirlinesC919
 
 
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