https://ria.ru/20221130/avialayner-1835275065.html
Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство
Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство - РИА Новости, 30.11.2022
Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство
Разработанный Китаем среднемагистральный пассажирский авиалайнер C919 получил лицензию на производство, что означает, что эта модель может поступить в массовый... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:10
2022-11-30T14:10
2022-11-30T14:10
россия-китай: главное
китай
технологии
china eastern airlines
c919
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МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Разработанный Китаем среднемагистральный пассажирский авиалайнер C919 получил лицензию на производство, что означает, что эта модель может поступить в массовый выпуск.Китайская корпорация коммерческих самолетов, разработчик C919, получила соответствующий документ от Восточного отделения Управления гражданской авиации Китая.Воздушное судно совершило свой успешный первый полет в 2017 году. В конце сентября оно получило сертификат типа, который свидетельствует о том, что конструкция C919 соответствует стандартам летной годности и экологическим требованиям.Ожидается, что первая серийная модель C919 будет поставлена авиакомпании China Eastern Airlines в декабре 2022 года.
https://ria.ru/20221109/samolet-1830229312.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии, china eastern airlines, c919
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, China Eastern Airlines, C919