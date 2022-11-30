https://ria.ru/20221130/avialayner-1835275065.html

Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство

Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство - РИА Новости, 30.11.2022

Китайский авиалайнер C919 получил лицензию на серийное производство

Разработанный Китаем среднемагистральный пассажирский авиалайнер C919 получил лицензию на производство, что означает, что эта модель может поступить в массовый... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:10

2022-11-30T14:10

2022-11-30T14:10

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китай

технологии

china eastern airlines

c919

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МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Разработанный Китаем среднемагистральный пассажирский авиалайнер C919 получил лицензию на производство, что означает, что эта модель может поступить в массовый выпуск.Китайская корпорация коммерческих самолетов, разработчик C919, получила соответствующий документ от Восточного отделения Управления гражданской авиации Китая.Воздушное судно совершило свой успешный первый полет в 2017 году. В конце сентября оно получило сертификат типа, который свидетельствует о том, что конструкция C919 соответствует стандартам летной годности и экологическим требованиям.Ожидается, что первая серийная модель C919 будет поставлена авиакомпании China Eastern Airlines в декабре 2022 года.

https://ria.ru/20221109/samolet-1830229312.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, технологии, china eastern airlines, c919