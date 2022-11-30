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"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре"
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре" - РИА Новости, 30.11.2022
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре"
Джеймс Кэмерон высказался о бюджете фильма "Аватар: Путь воды". Мнением он поделился в интервью GQ. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:05
2022-11-30T19:05
2022-11-30T19:05
культура
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джеймс кэмерон
бюджет
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аватар
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Джеймс Кэмерон высказался о бюджете фильма "Аватар: Путь воды". Мнением он поделился в интервью GQ. По его словам, фильм вышел чертовски дорогим. Режиссер даже предупредил студию, что лента представляет собой "худший бизнес-кейс в истории кино". Чтобы принести прибыль, проект должен стать третьей или четвертой самой кассовой картиной в истории, уверяет постановщик. "Аватар: Путь воды" — первый полный метр Кэмерона за 13 лет и первый из четырех сиквелов оригинальной ленты. В фильме рассказывается о том, что произошло с главными героями — бывшим землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви, живущего на планете Пандора. Автор GQ называет Кэмерона "отцом современных экшен-фильмов". Это он снял "Терминатора" и "Чужих". Есть в послужном списке режиссера еще одна культовая лента — "Титаник". Премьера ленты "Аватар: Путь воды" запланирована на 16 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, бюджет, деньги, аватар
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джеймс Кэмерон, Бюджет, Деньги, Аватар
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре"
Кэмерон назвал бюджет второго "Аватара" худшим бизнес-кейсом в истории кино
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Джеймс Кэмерон высказался о бюджете фильма "Аватар: Путь воды". Мнением он поделился
в интервью GQ.
По его словам, фильм вышел чертовски дорогим. Режиссер даже предупредил студию, что лента представляет собой "худший бизнес-кейс в истории кино".
Чтобы принести прибыль, проект должен стать третьей или четвертой самой кассовой картиной в истории, уверяет постановщик.
"Аватар: Путь воды" — первый полный метр Кэмерона за 13 лет и первый из четырех сиквелов оригинальной ленты.
В фильме рассказывается о том, что произошло с главными героями — бывшим землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви, живущего на планете Пандора.
Автор GQ называет Кэмерона "отцом современных экшен-фильмов". Это он снял "Терминатора" и "Чужих". Есть в послужном списке режиссера еще одна культовая лента — "Титаник".
Премьера ленты "Аватар: Путь воды" запланирована на 16 декабря.