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"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре" - РИА Новости, 30.11.2022
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Культура
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"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре"
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре" - РИА Новости, 30.11.2022
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре"
Джеймс Кэмерон высказался о бюджете фильма "Аватар: Путь воды". Мнением он поделился в интервью GQ. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:05
2022-11-30T19:05
культура
новости культуры
кино и сериалы
джеймс кэмерон
бюджет
деньги
аватар
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Джеймс Кэмерон высказался о бюджете фильма "Аватар: Путь воды". Мнением он поделился в интервью GQ. По его словам, фильм вышел чертовски дорогим. Режиссер даже предупредил студию, что лента представляет собой "худший бизнес-кейс в истории кино". Чтобы принести прибыль, проект должен стать третьей или четвертой самой кассовой картиной в истории, уверяет постановщик. "Аватар: Путь воды" — первый полный метр Кэмерона за 13 лет и первый из четырех сиквелов оригинальной ленты. В фильме рассказывается о том, что произошло с главными героями — бывшим землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви, живущего на планете Пандора. Автор GQ называет Кэмерона "отцом современных экшен-фильмов". Это он снял "Терминатора" и "Чужих". Есть в послужном списке режиссера еще одна культовая лента — "Титаник". Премьера ленты "Аватар: Путь воды" запланирована на 16 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, бюджет, деньги, аватар
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джеймс Кэмерон, Бюджет, Деньги, Аватар
19:05 30.11.2022
 
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре"

Кэмерон назвал бюджет второго "Аватара" худшим бизнес-кейсом в истории кино

© 20th Century Fox Film Corporation, 2009Кадр из фильма "Аватар"
Кадр из фильма Аватар
© 20th Century Fox Film Corporation, 2009
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Джеймс Кэмерон высказался о бюджете фильма "Аватар: Путь воды". Мнением он поделился в интервью GQ.
По его словам, фильм вышел чертовски дорогим. Режиссер даже предупредил студию, что лента представляет собой "худший бизнес-кейс в истории кино".
Чтобы принести прибыль, проект должен стать третьей или четвертой самой кассовой картиной в истории, уверяет постановщик.
"Аватар: Путь воды" — первый полный метр Кэмерона за 13 лет и первый из четырех сиквелов оригинальной ленты.
В фильме рассказывается о том, что произошло с главными героями — бывшим землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви, живущего на планете Пандора.
Автор GQ называет Кэмерона "отцом современных экшен-фильмов". Это он снял "Терминатора" и "Чужих". Есть в послужном списке режиссера еще одна культовая лента — "Титаник".
Премьера ленты "Аватар: Путь воды" запланирована на 16 декабря.
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КультураНовости культурыКино и сериалыДжеймс КэмеронБюджетДеньгиАватар
 
 
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