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"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре"

"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре" - РИА Новости, 30.11.2022

"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре"

Джеймс Кэмерон высказался о бюджете фильма "Аватар: Путь воды". Мнением он поделился в интервью GQ. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:05

2022-11-30T19:05

2022-11-30T19:05

культура

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кино и сериалы

джеймс кэмерон

бюджет

деньги

аватар

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Джеймс Кэмерон высказался о бюджете фильма "Аватар: Путь воды". Мнением он поделился в интервью GQ. По его словам, фильм вышел чертовски дорогим. Режиссер даже предупредил студию, что лента представляет собой "худший бизнес-кейс в истории кино". Чтобы принести прибыль, проект должен стать третьей или четвертой самой кассовой картиной в истории, уверяет постановщик. "Аватар: Путь воды" — первый полный метр Кэмерона за 13 лет и первый из четырех сиквелов оригинальной ленты. В фильме рассказывается о том, что произошло с главными героями — бывшим землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви, живущего на планете Пандора. Автор GQ называет Кэмерона "отцом современных экшен-фильмов". Это он снял "Терминатора" и "Чужих". Есть в послужном списке режиссера еще одна культовая лента — "Титаник". Премьера ленты "Аватар: Путь воды" запланирована на 16 декабря.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, бюджет, деньги, аватар