https://ria.ru/20221130/arktika-1835357734.html

МИД предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

МИД предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.11.2022

МИД предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к усилению милитаризации Арктики и возрастание напряженности и рисков безопасности в регионе, заявила в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:16

2022-11-30T17:16

2022-11-30T17:16

мария захарова

финляндия

швеция

россия

нато

арктический совет

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

арктика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к усилению милитаризации Арктики и возрастание напряженности и рисков безопасности в регионе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция."В соответствии с Полтавской декларацией 1996 года, Арктический совет не занимается вопросами военной безопасности. В этой связи я не считаю нужным каким-либо образом увязывать перспективы Совета со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. При этом нельзя не учитывать, что после присоединения этих стран к Альянсу членами Северо-атлантического блока будут все страны-члены Арктического совета, кроме России", - сказала она на брифинге.Захарова подчеркнула, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может привести к "усилению милитаризации арктического региона"."Соответственно, это в свою очередь означало бы существенное возрастание напряженности и рисков безопасности в высоких широтах", - резюмировала она.Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

https://ria.ru/20221130/arktika-1835131792.html

https://ria.ru/20221126/arktika-1834436152.html

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россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мария захарова, финляндия, швеция, россия, нато, арктический совет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктика, в мире