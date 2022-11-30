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МИД предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.11.2022
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МИД предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
МИД предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.11.2022
МИД предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к усилению милитаризации Арктики и возрастание напряженности и рисков безопасности в регионе, заявила в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:16
2022-11-30T17:16
мария захарова
финляндия
швеция
россия
нато
арктический совет
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
арктика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к усилению милитаризации Арктики и возрастание напряженности и рисков безопасности в регионе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция."В соответствии с Полтавской декларацией 1996 года, Арктический совет не занимается вопросами военной безопасности. В этой связи я не считаю нужным каким-либо образом увязывать перспективы Совета со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. При этом нельзя не учитывать, что после присоединения этих стран к Альянсу членами Северо-атлантического блока будут все страны-члены Арктического совета, кроме России", - сказала она на брифинге.Захарова подчеркнула, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может привести к "усилению милитаризации арктического региона"."Соответственно, это в свою очередь означало бы существенное возрастание напряженности и рисков безопасности в высоких широтах", - резюмировала она.Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.
https://ria.ru/20221130/arktika-1835131792.html
https://ria.ru/20221126/arktika-1834436152.html
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мария захарова, финляндия, швеция, россия, нато, арктический совет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктика, в мире
Мария Захарова, Финляндия, Швеция, Россия, НАТО, Арктический совет, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Арктика, В мире
17:16 30.11.2022
 
МИД предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может усилить напряженность в Арктике

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к усилению милитаризации Арктики и возрастание напряженности и рисков безопасности в регионе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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"В соответствии с Полтавской декларацией 1996 года, Арктический совет не занимается вопросами военной безопасности. В этой связи я не считаю нужным каким-либо образом увязывать перспективы Совета со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. При этом нельзя не учитывать, что после присоединения этих стран к Альянсу членами Северо-атлантического блока будут все страны-члены Арктического совета, кроме России", - сказала она на брифинге.
Захарова подчеркнула, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может привести к "усилению милитаризации арктического региона".
"Соответственно, это в свою очередь означало бы существенное возрастание напряженности и рисков безопасности в высоких широтах", - резюмировала она.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.
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