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Российские силы полностью освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/andreevka-1835356575.html
Российские силы полностью освободили Андреевку в ДНР
Российские силы полностью освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 30.11.2022
Российские силы полностью освободили Андреевку в ДНР
Российские Вооруженные силы взяли под контроль село Андреевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:12
2022-11-30T18:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские Вооруженные силы взяли под контроль село Андреевка в ДНР, сообщили в Минобороны.Взятие Андреевки открывает дорогу для наступления на Клещеевку — южный пригород Артемовска, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.Помимо этого, как сообщило военное ведомство, российские военные продолжают успешное наступление в направлении населенного пункта Водяное в ДНР. Сегодня Минобороны также объявило об освобождении Белогоровки и Перше Травня на территории Донецкой Народной Республики.Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин сообщил об успехах российских войск на Угледарском направлении. По его словам, уже скоро можно ожидать освобождения Угледара. Кроме того, российская армия близка к оперативному окружению Артемовска, а в Марьинке бои идут уже в центре города.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221130/spetsoperatsiya-1835281466.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, В мире
17:12 30.11.2022 (обновлено: 18:00 30.11.2022)
 
Российские силы полностью освободили Андреевку в ДНР

Минобороны заявило, что ВС России полностью взяли под контроль село Андреевка в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские Вооруженные силы взяли под контроль село Андреевка в ДНР, сообщили в Минобороны.

"В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.

Взятие Андреевки открывает дорогу для наступления на Клещеевку — южный пригород Артемовска, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.
Помимо этого, как сообщило военное ведомство, российские военные продолжают успешное наступление в направлении населенного пункта Водяное в ДНР. Сегодня Минобороны также объявило об освобождении Белогоровки и Перше Травня на территории Донецкой Народной Республики.
Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин сообщил об успехах российских войск на Угледарском направлении. По его словам, уже скоро можно ожидать освобождения Угледара. Кроме того, российская армия близка к оперативному окружению Артемовска, а в Марьинке бои идут уже в центре города.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
14:25Специальная военная операция на Украине
Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВ мире
 
 
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