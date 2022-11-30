https://ria.ru/20221130/andreevka-1835356575.html

Российские силы полностью освободили Андреевку в ДНР

Российские силы полностью освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 30.11.2022

Российские силы полностью освободили Андреевку в ДНР

Российские Вооруженные силы взяли под контроль село Андреевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:12

2022-11-30T17:12

2022-11-30T18:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские Вооруженные силы взяли под контроль село Андреевка в ДНР, сообщили в Минобороны.Взятие Андреевки открывает дорогу для наступления на Клещеевку — южный пригород Артемовска, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.Помимо этого, как сообщило военное ведомство, российские военные продолжают успешное наступление в направлении населенного пункта Водяное в ДНР. Сегодня Минобороны также объявило об освобождении Белогоровки и Перше Травня на территории Донецкой Народной Республики.Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин сообщил об успехах российских войск на Угледарском направлении. По его словам, уже скоро можно ожидать освобождения Угледара. Кроме того, российская армия близка к оперативному окружению Артемовска, а в Марьинке бои идут уже в центре города.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221130/spetsoperatsiya-1835281466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, украина, в мире