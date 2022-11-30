https://ria.ru/20221130/aktivy-1835337645.html

Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД

Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД - РИА Новости, 30.11.2022

Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД

Москва примет "адекватные" меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов в Евросоюзе , заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:28

2022-11-30T16:28

2022-11-30T16:40

москва

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва примет "адекватные" меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов в Евросоюзе , заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы в очередной раз предупреждаем, что если дело дойдет до реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры", - сказала она на брифинге в среду."Я не могу сейчас сказать, какими они (меры) будут: зеркальными, симметричными или асимметричными, потому что нужно будет смотреть на комплекс мер, который будет предпринят в наш адрес, и о том, какие меры будут приняты в ответ, но они будут ответными и настоящими, на словах это ничего не останется, и ответственность за их последствия, в том числе для интересов европейского бизнеса, будет лежать исключительно на Брюсселе", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20221130/mid-1835337777.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире