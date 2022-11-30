https://ria.ru/20221130/aktivy-1835337645.html
Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД
Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД - РИА Новости, 30.11.2022
Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД
Москва примет "адекватные" меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов в Евросоюзе , заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:28
2022-11-30T16:28
2022-11-30T16:40
москва
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d47988360ec6dc628ea0abe5a46b20.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва примет "адекватные" меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов в Евросоюзе , заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы в очередной раз предупреждаем, что если дело дойдет до реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры", - сказала она на брифинге в среду."Я не могу сейчас сказать, какими они (меры) будут: зеркальными, симметричными или асимметричными, потому что нужно будет смотреть на комплекс мер, который будет предпринят в наш адрес, и о том, какие меры будут приняты в ответ, но они будут ответными и настоящими, на словах это ничего не останется, и ответственность за их последствия, в том числе для интересов европейского бизнеса, будет лежать исключительно на Брюсселе", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20221130/mid-1835337777.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4257685a05e6f130f8290633f25f4973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Москва, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
16:28 30.11.2022 (обновлено: 16:40 30.11.2022)
Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД
МИД: Москва примет адекватные меры в случае конфискации российских активов в ЕС