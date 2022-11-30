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Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД - РИА Новости, 30.11.2022
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Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД
Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД - РИА Новости, 30.11.2022
Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД
Москва примет "адекватные" меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов в Евросоюзе , заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:28
2022-11-30T16:40
москва
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва примет "адекватные" меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов в Евросоюзе , заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы в очередной раз предупреждаем, что если дело дойдет до реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры", - сказала она на брифинге в среду."Я не могу сейчас сказать, какими они (меры) будут: зеркальными, симметричными или асимметричными, потому что нужно будет смотреть на комплекс мер, который будет предпринят в наш адрес, и о том, какие меры будут приняты в ответ, но они будут ответными и настоящими, на словах это ничего не останется, и ответственность за их последствия, в том числе для интересов европейского бизнеса, будет лежать исключительно на Брюсселе", - добавила Захарова.
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москва, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Москва, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
16:28 30.11.2022 (обновлено: 16:40 30.11.2022)
 
Москва примет меры в случае конфискации российских активов в ЕС, заявил МИД

МИД: Москва примет адекватные меры в случае конфискации российских активов в ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва примет "адекватные" меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов в Евросоюзе , заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы в очередной раз предупреждаем, что если дело дойдет до реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры", - сказала она на брифинге в среду.
"Я не могу сейчас сказать, какими они (меры) будут: зеркальными, симметричными или асимметричными, потому что нужно будет смотреть на комплекс мер, который будет предпринят в наш адрес, и о том, какие меры будут приняты в ответ, но они будут ответными и настоящими, на словах это ничего не останется, и ответственность за их последствия, в том числе для интересов европейского бизнеса, будет лежать исключительно на Брюсселе", - добавила Захарова.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
16:29
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МоскваЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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