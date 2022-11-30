https://ria.ru/20221130/aes-1835366444.html

Один из блоков Южно-Украинской АЭС подключили к сети

Один из блоков Южно-Украинской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 30.11.2022

Один из блоков Южно-Украинской АЭС подключили к сети

Один из блоков Южно-Украинской атомной электростанции, расположенной в Николаевской области Украины, после аварийной остановки в среду подключили к сети,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:35

2022-11-30T17:35

2022-11-30T17:35

в мире

алексей гончаренко

владимир зеленский

денис шмыгаль

николаевская область

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южно-украинская аэс

энергоатом

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Один из блоков Южно-Украинской атомной электростанции, расположенной в Николаевской области Украины, после аварийной остановки в среду подключили к сети, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким.Южноукраинская АЭС расположена в Николаевской области на юге Украины, входит в состав "Энергоатома", является частью Южно-Украинского энергетического комплекса. Аварийная остановка энергоблоков на АЭС произошла 23 ноября, о чем сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко."В 7 часов 27 минут (8.27 мск), 30.11.2022 энергоблок №… введен в эксплуатацию и подключен к энергосети", - написал Ким в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас происходит набор мощности до номинальных параметров, при этом Ким не сообщил, сколько это займет времени.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221130/otklyuchenie-1835188251.html

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Варвара Скокшина

в мире, алексей гончаренко, владимир зеленский, денис шмыгаль, николаевская область, украина, южно-украинская аэс, энергоатом, верховная рада украины