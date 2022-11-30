https://ria.ru/20221130/administratsiya-1835368479.html

Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации

Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации - РИА Новости, 30.11.2022

Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:40

2022-11-30T17:40

2022-11-30T17:44

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента.Ранее СМИ сообщили, что сотрудникам администрации президента мужского пола временно запретили выезжать в командировки за рубеж и в отпуск."Нет (ограничений – ред.). Это сущая неправда", - сказал Песков РИА Новости.

https://ria.ru/20220929/vyezd-1820271756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, политика