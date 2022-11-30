https://ria.ru/20221130/administratsiya-1835368479.html
Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации
Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации - РИА Новости, 30.11.2022
Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:40
2022-11-30T17:40
2022-11-30T17:44
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента.Ранее СМИ сообщили, что сотрудникам администрации президента мужского пола временно запретили выезжать в командировки за рубеж и в отпуск."Нет (ограничений – ред.). Это сущая неправда", - сказал Песков РИА Новости.
https://ria.ru/20220929/vyezd-1820271756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, политика
17:40 30.11.2022 (обновлено: 17:44 30.11.2022)
Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации
Песков опроверг слухи о запрете на выезд за границу сотрудникам администрации президента