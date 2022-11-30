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Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации - РИА Новости, 30.11.2022
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Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации
Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации - РИА Новости, 30.11.2022
Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:40
2022-11-30T17:44
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента.Ранее СМИ сообщили, что сотрудникам администрации президента мужского пола временно запретили выезжать в командировки за рубеж и в отпуск."Нет (ограничений – ред.). Это сущая неправда", - сказал Песков РИА Новости.
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дмитрий песков, политика
Дмитрий Песков, Политика
17:40 30.11.2022 (обновлено: 17:44 30.11.2022)
 
Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации

Песков опроверг слухи о запрете на выезд за границу сотрудникам администрации президента

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудникам администрации президента мужского пола временно запретили выезжать в командировки за рубеж и в отпуск.
"Нет (ограничений – ред.). Это сущая неправда", - сказал Песков РИА Новости.
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