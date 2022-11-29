https://ria.ru/20221129/zerno-1835087636.html

Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна

Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 29.11.2022

Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна

Сбор зерна в РФ в бункерном весе составил 155,5 миллиона тонн, обработано 97% площадей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:22

2022-11-29T17:22

2022-11-29T17:22

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбор зерна в РФ в бункерном весе составил 155,5 миллиона тонн, обработано 97% площадей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Министерство указывает, что развитие отраслей растениеводства и животноводства, а также реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий обсуждались на очередном заседании оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.Сейчас в отдельных регионах Центральной России и Поволжья продолжается уборка кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Озимый сев в настоящее время проведен на площади 17,7 миллиона гектаров."Отдельно Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость своевременного и качественного учета урожая, который должен отражаться во ФГИС "Зерно" и региональных органах статистики. Кроме того, с 1 января 2023 года начинается этап внесения информации о продуктах переработки зерна, сначала – в добровольном порядке, а с 1 марта – в обязательном. Переработчикам необходимо своевременно подготовится к новому этапу, при этом у них есть возможность прохождения обучения на базе "Центра Агроаналитики", - напоминает министерство.Также на заседании обсудили вопросы оперативного доведения средств господдержки до аграриев, подготовки к весенним полевым работам 2023 года и формирования структуры посевных площадей, наращивания объемов производства в животноводстве и другие темы.

https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)