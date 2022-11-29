Рейтинг@Mail.ru
Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/zerno-1835087636.html
Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна
Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 29.11.2022
Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна
Сбор зерна в РФ в бункерном весе составил 155,5 миллиона тонн, обработано 97% площадей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:22
2022-11-29T17:22
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833165811_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_7c3a77b97e02fdf0d9ef711acac15de2.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбор зерна в РФ в бункерном весе составил 155,5 миллиона тонн, обработано 97% площадей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Министерство указывает, что развитие отраслей растениеводства и животноводства, а также реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий обсуждались на очередном заседании оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.Сейчас в отдельных регионах Центральной России и Поволжья продолжается уборка кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Озимый сев в настоящее время проведен на площади 17,7 миллиона гектаров."Отдельно Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость своевременного и качественного учета урожая, который должен отражаться во ФГИС "Зерно" и региональных органах статистики. Кроме того, с 1 января 2023 года начинается этап внесения информации о продуктах переработки зерна, сначала – в добровольном порядке, а с 1 марта – в обязательном. Переработчикам необходимо своевременно подготовится к новому этапу, при этом у них есть возможность прохождения обучения на базе "Центра Агроаналитики", - напоминает министерство.Также на заседании обсудили вопросы оперативного доведения средств господдержки до аграриев, подготовки к весенним полевым работам 2023 года и формирования структуры посевных площадей, наращивания объемов производства в животноводстве и другие темы.
https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833165811_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5f87eca7605c1ca05a3ee9150ed1e6e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
17:22 29.11.2022
 
Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна

Патрушев: в России собрали 155,5 миллиона тонн зерна с 97 процентов посевных площадей

© РИА Новости / Илья НаймушинУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбор зерна в РФ в бункерном весе составил 155,5 миллиона тонн, обработано 97% площадей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Министерство указывает, что развитие отраслей растениеводства и животноводства, а также реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий обсуждались на очередном заседании оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"Глава Минсельхоза отметил, что в целом, несмотря на объективные сложности, показатели АПК в 2022 году по большинству направлений достаточно уверенные. Урожай зерна убран с 97% площади, собрано 155,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Сейчас в отдельных регионах Центральной России и Поволжья продолжается уборка кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Озимый сев в настоящее время проведен на площади 17,7 миллиона гектаров.
"Отдельно Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость своевременного и качественного учета урожая, который должен отражаться во ФГИС "Зерно" и региональных органах статистики. Кроме того, с 1 января 2023 года начинается этап внесения информации о продуктах переработки зерна, сначала – в добровольном порядке, а с 1 марта – в обязательном. Переработчикам необходимо своевременно подготовится к новому этапу, при этом у них есть возможность прохождения обучения на базе "Центра Агроаналитики", - напоминает министерство.
Также на заседании обсудили вопросы оперативного доведения средств господдержки до аграриев, подготовки к весенним полевым работам 2023 года и формирования структуры посевных площадей, наращивания объемов производства в животноводстве и другие темы.
Комбайн во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 15:28
Урожай зерна в России побил исторический рекорд
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала