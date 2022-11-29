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Из украинских портов вывезли более 12 миллионов тонн зерна

Из украинских портов вывезли более 12 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 29.11.2022

Из украинских портов вывезли более 12 миллионов тонн зерна

Число покинувших украинские порты судов с зерном с начала действия зерновой сделки превысило 500, сообщило во вторник министерство обороны Турции. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:36

2022-11-29T11:36

2022-11-29T11:36

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число покинувших украинские порты судов с зерном с начала действия зерновой сделки превысило 500, сообщило во вторник министерство обороны Турции.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Ранее в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату."Число покинувших порты Украины судов – 501, они перевезли более 12 миллионов тонн пшеницы, кукурузы, ячменя", - цитирует телеканал TRT заявление минобороны.Более 200 судов завершили задачи по перевозке зерна, отметило ведомство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, украина, оон, минобороны турции