https://ria.ru/20221129/zemletryasenie-1835151334.html
В Греции произошло землетрясение
В Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 29.11.2022
В Греции произошло землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Эвбея в Греции, через несколько секунд последовал второй толчок, землетрясение ощущалось в Афинах,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:31
2022-11-29T23:31
2022-11-29T23:31
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греция
афины
происшествия
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АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Эвбея в Греции, через несколько секунд последовал второй толчок, землетрясение ощущалось в Афинах, передает корреспондент РИА Новости.Утром на юге Эвбеи произошли два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6, затем последовала серия афтершоков. После этого известный сейсмолог, президент Организации по планированию и защите от землетрясений, профессор Эфтимиос Ленкас сказал общественному телевидению ERT, что пока слишком рано говорить, было ли это главным землетрясением.В 22.06 (23.06 мск) последовало землетрясение магнитудой 5,0, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Эпицентр находился в 51 километре северо-восточнее Афин с очагом на глубине всего два километра. Пока нет сообщений о каком-либо ущербе.Эвбея находится в районе с низкой сейсмичностью, землетрясение обеспокоило ученых.По их данным, сейсмическая активность началась два месяца назад с незначительных событий, а разлом был неизвестен, не вызывал землетрясений и не был нанесен на карту.
https://ria.ru/20221128/gaz-1834793045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, афины, происшествия
В мире, Греция, Афины, Происшествия
В Греции произошло землетрясение
В Греции на острове Эвбея произошло новое землетрясение магнитудой 5,0
АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Эвбея в Греции, через несколько секунд последовал второй толчок, землетрясение ощущалось в Афинах, передает корреспондент РИА Новости.
Утром на юге Эвбеи произошли два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6, затем последовала серия афтершоков. После этого известный сейсмолог, президент Организации по планированию и защите от землетрясений, профессор Эфтимиос Ленкас сказал общественному телевидению ERT, что пока слишком рано говорить, было ли это главным землетрясением.
В 22.06 (23.06 мск) последовало землетрясение магнитудой 5,0, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Эпицентр находился в 51 километре северо-восточнее Афин
с очагом на глубине всего два километра. Пока нет сообщений о каком-либо ущербе.
Эвбея находится в районе с низкой сейсмичностью, землетрясение обеспокоило ученых.
По их данным, сейсмическая активность началась два месяца назад с незначительных событий, а разлом был неизвестен, не вызывал землетрясений и не был нанесен на карту.