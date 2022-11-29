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Американский полковник предрек Зеленскому печальную судьбу - РИА Новости, 29.11.2022
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Американский полковник предрек Зеленскому печальную судьбу
Американский полковник предрек Зеленскому печальную судьбу - РИА Новости, 29.11.2022
Американский полковник предрек Зеленскому печальную судьбу
Безвыходное положение президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно приведет его либо к военному поражению, либо серьезным уступкам Москве, что... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:40
2022-11-29T16:11
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Безвыходное положение президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно приведет его либо к военному поражению, либо серьезным уступкам Москве, что разозлит националистов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, Зеленский будет неукоснительно следовать инструкциям из Белого дома, и придет время, когда ему скажут, что "игра окончена" и пора "смириться с действительностью". Переговоры будут необходимы, а по их результатам Киеву неизбежно придется пойти на территориальные уступки, считает Макгрегор."Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом", — сказал он.Полковник подчеркнул, что Украина находится на грани коллапса. А поскольку многие украинцы вынуждены покидать страну из-за проблем с электроснабжением, то это может обернуться новым миграционным ударом для ЕС, добавил он.При этом, по мнению Макгрегора, российские Вооруженные силы обладают впечатляющими способностями в плане огневой мощности и возможности совершения маневров. А антироссийские санкции, отметил полковник, больше всего негативно сказываются на европейцах, что в совокупности и говорит о необходимости "положить этому конец как можно скорее".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221128/zelenskiy-1834873388.html
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835049489.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, москва, киев, министерство обороны сша, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Москва, Киев, Министерство обороны США, Евросоюз
15:40 29.11.2022 (обновлено: 16:11 29.11.2022)
 
Американский полковник предрек Зеленскому печальную судьбу

Полковник США Макгрегор: Зеленский может стать жертвой украинских националистов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Безвыходное положение президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно приведет его либо к военному поражению, либо серьезным уступкам Москве, что разозлит националистов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, Зеленский будет неукоснительно следовать инструкциям из Белого дома, и придет время, когда ему скажут, что "игра окончена" и пора "смириться с действительностью". Переговоры будут необходимы, а по их результатам Киеву неизбежно придется пойти на территориальные уступки, считает Макгрегор.
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"Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом", — сказал он.
Полковник подчеркнул, что Украина находится на грани коллапса. А поскольку многие украинцы вынуждены покидать страну из-за проблем с электроснабжением, то это может обернуться новым миграционным ударом для ЕС, добавил он.
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При этом, по мнению Макгрегора, российские Вооруженные силы обладают впечатляющими способностями в плане огневой мощности и возможности совершения маневров. А антироссийские санкции, отметил полковник, больше всего негативно сказываются на европейцах, что в совокупности и говорит о необходимости "положить этому конец как можно скорее".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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