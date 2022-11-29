https://ria.ru/20221129/zavod-1835045768.html
Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия
Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия - РИА Новости, 29.11.2022
Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия
Представитель Арзамасского машиностроительного завода опровергла информацию о назначении руководителем предприятия Дмитрия Галкина - брата артиста Максима... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:17
2022-11-29T15:17
2022-11-29T15:36
россия
дмитрий галкин
максим галкин
арзамасский машиностроительный завод
русские машины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Представитель Арзамасского машиностроительного завода опровергла информацию о назначении руководителем предприятия Дмитрия Галкина - брата артиста Максима Галкина*.Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что родной брат Максима Галкина* возглавил Арзамасский машиностроительный завод."В данный момент директор, управляющий Арзамасским машиностроительным заводом, – Куренков Алексей Константинович. Все без изменений", - сказали РИА Новости в приемной директора завода. На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что предприятие возглавил Дмитрий Галкин, она сказала: "Нет".Согласно открытым источникам, ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" — предприятие, подконтрольное ООО "Военно-промышленная компания", которое в свою очередь является дочерним предприятием ОАО "Русские машины".*Признан в России иностранным агентом
https://ria.ru/20221121/gazmanov-1833156727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий галкин, максим галкин, арзамасский машиностроительный завод, русские машины
Россия, Дмитрий Галкин, Максим Галкин, Арзамасский машиностроительный завод, Русские машины
15:17 29.11.2022 (обновлено: 15:36 29.11.2022)
Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия
Арзамасский машзавод опроверг данные о назначении брата Галкина* главой предприятия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Представитель Арзамасского машиностроительного завода опровергла информацию о назначении руководителем предприятия Дмитрия Галкина - брата артиста Максима Галкина*.
Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что родной брат Максима Галкина* возглавил Арзамасский машиностроительный завод.
"В данный момент директор, управляющий Арзамасским машиностроительным заводом, – Куренков Алексей Константинович. Все без изменений", - сказали РИА Новости в приемной директора завода. На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что предприятие возглавил Дмитрий Галкин, она сказала: "Нет".
Согласно открытым источникам, ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" — предприятие, подконтрольное ООО "Военно-промышленная компания", которое в свою очередь является дочерним предприятием ОАО "Русские машины
".
*Признан в России иностранным агентом