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Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия - РИА Новости, 29.11.2022
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Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия
Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия - РИА Новости, 29.11.2022
Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия
Представитель Арзамасского машиностроительного завода опровергла информацию о назначении руководителем предприятия Дмитрия Галкина - брата артиста Максима... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:17
2022-11-29T15:36
россия
дмитрий галкин
максим галкин
арзамасский машиностроительный завод
русские машины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Представитель Арзамасского машиностроительного завода опровергла информацию о назначении руководителем предприятия Дмитрия Галкина - брата артиста Максима Галкина*.Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что родной брат Максима Галкина* возглавил Арзамасский машиностроительный завод."В данный момент директор, управляющий Арзамасским машиностроительным заводом, – Куренков Алексей Константинович. Все без изменений", - сказали РИА Новости в приемной директора завода. На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что предприятие возглавил Дмитрий Галкин, она сказала: "Нет".Согласно открытым источникам, ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" — предприятие, подконтрольное ООО "Военно-промышленная компания", которое в свою очередь является дочерним предприятием ОАО "Русские машины".*Признан в России иностранным агентом
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россия, дмитрий галкин, максим галкин, арзамасский машиностроительный завод, русские машины
Россия, Дмитрий Галкин, Максим Галкин, Арзамасский машиностроительный завод, Русские машины
15:17 29.11.2022 (обновлено: 15:36 29.11.2022)
 
Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия

Арзамасский машзавод опроверг данные о назначении брата Галкина* главой предприятия

© Фото : предоставлено ООО "Оружейные Мастерские"Генеральный директор ООО "Оружейные Мастерские" Дмитрий Галкин
Генеральный директор ООО Оружейные Мастерские Дмитрий Галкин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : предоставлено ООО "Оружейные Мастерские"
Генеральный директор ООО "Оружейные Мастерские" Дмитрий Галкин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Представитель Арзамасского машиностроительного завода опровергла информацию о назначении руководителем предприятия Дмитрия Галкина - брата артиста Максима Галкина*.
Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что родной брат Максима Галкина* возглавил Арзамасский машиностроительный завод.
"В данный момент директор, управляющий Арзамасским машиностроительным заводом, – Куренков Алексей Константинович. Все без изменений", - сказали РИА Новости в приемной директора завода. На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что предприятие возглавил Дмитрий Галкин, она сказала: "Нет".
Согласно открытым источникам, ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" — предприятие, подконтрольное ООО "Военно-промышленная компания", которое в свою очередь является дочерним предприятием ОАО "Русские машины".
*Признан в России иностранным агентом
Певец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина За сильную Россию! на стадионе Лужники. - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 17:47Шоубиз
Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Галкина*
 
РоссияДмитрий ГалкинМаксим ГалкинАрзамасский машиностроительный заводРусские машины
 
 
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