https://ria.ru/20221129/zavod-1835045768.html

Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия

Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия - РИА Новости, 29.11.2022

Арзамасский завод не назначал брата Максима Галкина* главой предприятия

Представитель Арзамасского машиностроительного завода опровергла информацию о назначении руководителем предприятия Дмитрия Галкина - брата артиста Максима... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:17

2022-11-29T15:17

2022-11-29T15:36

россия

дмитрий галкин

максим галкин

арзамасский машиностроительный завод

русские машины

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Представитель Арзамасского машиностроительного завода опровергла информацию о назначении руководителем предприятия Дмитрия Галкина - брата артиста Максима Галкина*.Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что родной брат Максима Галкина* возглавил Арзамасский машиностроительный завод."В данный момент директор, управляющий Арзамасским машиностроительным заводом, – Куренков Алексей Константинович. Все без изменений", - сказали РИА Новости в приемной директора завода. На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что предприятие возглавил Дмитрий Галкин, она сказала: "Нет".Согласно открытым источникам, ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" — предприятие, подконтрольное ООО "Военно-промышленная компания", которое в свою очередь является дочерним предприятием ОАО "Русские машины".*Признан в России иностранным агентом

https://ria.ru/20221121/gazmanov-1833156727.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий галкин, максим галкин, арзамасский машиностроительный завод, русские машины