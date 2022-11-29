21:24 29.11.2022 (обновлено: 22:44 29.11.2022)
Правительство запретило вывозить ракеты-носители и вертолеты Ми из России
Правительство запретило вывозить из России ракеты-носители, топливо для них и вертолеты Ми
Портфель. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Правительство запретило вывозить из России в некоторые страны ракеты-носители, топливо для них, а также вертолеты Ми, следует из постановления на официальном портале правовой информации.
До конца 2023 года из России нельзя вывозить:
- —ракеты-носители, топливо к ним и компоненты топлива;
- —беспилотники, способные летать более получаса;
- —грузовики повышенной проходимости с как минимум тремя осями и двигателем объемом не менее десяти литров;
- —броневики повышенной проходимости массой более пяти тонн;
- —вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, различные узлы и агрегаты к ним.
Кроме того, в документе прописаны различные патроны и взрывчатые вещества, приборы ночного видения, микроэлектроника, оптические прицелы, тепловизоры, дальномеры, электровакуумные приборы для военной радиотехники, средства защиты от стрелкового оружия и осколков, а также бронеэлементы к ним.
Список стран, куда нельзя вывозить эту продукцию, включает: Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, государства — члены Европейского союза, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.
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