https://ria.ru/20221129/zapret-1835136761.html

Правительство запретило вывозить ракеты-носители и вертолеты Ми из России

Правительство запретило вывозить ракеты-носители и вертолеты Ми из России - РИА Новости, 29.11.2022

Правительство запретило вывозить ракеты-носители и вертолеты Ми из России

Правительство запретило вывозить из России в некоторые страны ракеты-носители, топливо для них, а также вертолеты Ми, следует из постановления на официальном... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:24

2022-11-29T21:24

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россия

албания

ми-2

ми-8 амтш

ми-17

австралия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Правительство запретило вывозить из России в некоторые страны ракеты-носители, топливо для них, а также вертолеты Ми, следует из постановления на официальном портале правовой информации.До конца 2023 года из России нельзя вывозить: Кроме того, в документе прописаны различные патроны и взрывчатые вещества, приборы ночного видения, микроэлектроника, оптические прицелы, тепловизоры, дальномеры, электровакуумные приборы для военной радиотехники, средства защиты от стрелкового оружия и осколков, а также бронеэлементы к ним.Список стран, куда нельзя вывозить эту продукцию, включает: Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, государства — члены Европейского союза, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.

https://ria.ru/20221030/perechen-1827872919.html

россия

албания

австралия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, албания, ми-2, ми-8 амтш, ми-17, австралия