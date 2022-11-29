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Правительство запретило вывозить ракеты-носители и вертолеты Ми из России - РИА Новости, 29.11.2022
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Правительство запретило вывозить ракеты-носители и вертолеты Ми из России
Правительство запретило вывозить ракеты-носители и вертолеты Ми из России - РИА Новости, 29.11.2022
Правительство запретило вывозить ракеты-носители и вертолеты Ми из России
Правительство запретило вывозить из России в некоторые страны ракеты-носители, топливо для них, а также вертолеты Ми, следует из постановления на официальном... РИА Новости, 29.11.2022
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Правительство запретило вывозить из России в некоторые страны ракеты-носители, топливо для них, а также вертолеты Ми, следует из постановления на официальном портале правовой информации.До конца 2023 года из России нельзя вывозить: Кроме того, в документе прописаны различные патроны и взрывчатые вещества, приборы ночного видения, микроэлектроника, оптические прицелы, тепловизоры, дальномеры, электровакуумные приборы для военной радиотехники, средства защиты от стрелкового оружия и осколков, а также бронеэлементы к ним.Список стран, куда нельзя вывозить эту продукцию, включает: Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, государства — члены Европейского союза, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.
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россия, албания, ми-2, ми-8 амтш, ми-17, австралия
Россия, Албания, Ми-2, Ми-8 АМТШ, Ми-17, Австралия
21:24 29.11.2022 (обновлено: 22:44 29.11.2022)
 
Правительство запретило вывозить ракеты-носители и вертолеты Ми из России

Правительство запретило вывозить из России ракеты-носители, топливо для них и вертолеты Ми

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПортфель
Портфель - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Правительство запретило вывозить из России в некоторые страны ракеты-носители, топливо для них, а также вертолеты Ми, следует из постановления на официальном портале правовой информации.
До конца 2023 года из России нельзя вывозить:
  • ракеты-носители, топливо к ним и компоненты топлива;
  • беспилотники, способные летать более получаса;
  • грузовики повышенной проходимости с как минимум тремя осями и двигателем объемом не менее десяти литров;
  • броневики повышенной проходимости массой более пяти тонн;
  • вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, различные узлы и агрегаты к ним.
Кроме того, в документе прописаны различные патроны и взрывчатые вещества, приборы ночного видения, микроэлектроника, оптические прицелы, тепловизоры, дальномеры, электровакуумные приборы для военной радиотехники, средства защиты от стрелкового оружия и осколков, а также бронеэлементы к ним.
Список стран, куда нельзя вывозить эту продукцию, включает: Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, государства — члены Европейского союза, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 11:13
Правительство дополнило перечень недружественных стран и территорий
 
РоссияАлбанияМи-2Ми-8 АМТШМи-17Австралия
 
 
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