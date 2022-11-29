https://ria.ru/20221129/zakalka-1834946923.html

Здоровый дух: как грамотно закаляться в городе

Здоровый дух: как грамотно закаляться в городе - РИА Новости, 29.11.2022

Здоровый дух: как грамотно закаляться в городе

С наступлением холодов многие горожане задумываются об укреплении иммунитета. Витамины – не единственный способ улучшить состояние здоровье, для его поддержки... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:50

2022-11-29T10:50

2022-11-29T10:50

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С наступлением холодов многие горожане задумываются об укреплении иммунитета. Витамины – не единственный способ улучшить состояние здоровье, для его поддержки достаточно и грамотной закалки. РИА Новости вместе со специалистами комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы составило топ советов, как безопасно закаляться в городских условиях и где заниматься моржеванием.Совет №1: начинайте постепенноВ закалку, как и в любой новый опыт, следует погружаться постепенно, а не бросаться в омут с головой – причем, в буквальном смысле. Лучше всего начинать закаляться летом, когда температура воздуха стабильно держится на плюсовых отметках. Но если мысль об укреплении иммунитета пришла к вам вместе с холодами – не беда, приступать к процессу можно в любое время.Начинать сразу с экстремальных способов – например, с моржевания, – не стоит. Если у вас ослабленный иммунитет, а организм не привык к "температурным потрясениям", активное плавание в холодной воде лучше отложить и для начала как следует к нему подготовиться.На первых этапах закалкой вполне можно заниматься в домашних условиях. Она допустима в любом возрасте, однако на всякий случай лучше обследоваться у своего лечащего врача и выяснить, нет ли у вас медицинских противопоказаний.Самый простой и эффективный способ закаливания – контрастный душ. Для закалки во время гигиенических процедур необходимо постепенно увеличивать температурную разницу между горячей и холодной водой. Перепад не должен быть резким, регулировать степень контраста советуют постепенно, отслеживая свои ощущения. Более щадящий вариант – контрастные ванночки для ног.Если вы терпеть не можете холодный душ, замените его на утренние короткие "прогулки" по балкону или лоджии – эффект будет таким же бодрящим. Дополнительно специалисты советуют регулярно проветривать жилые комнаты, даже в сильные морозы окна следует открывать на "зимний режим" хотя бы на 15-20 минут в день.Совет №2: проводите время на свежем воздухеПовышению иммунитета способствует не только закаливание водой, но и регулярная физическая активность, для поддержания которой город создает все необходимые условия. Конечно, поздней осенью и зимой многим не хочется выбираться не то что на улицу, а даже в отапливаемый спортивный зал, и все же даже короткие получасовые прогулки после рабочего дня окажут заметный позитивный эффект и помогут укрепить иммунитет.Чтобы гулять было нескучно, пройдитесь по своему району новыми маршрутами или изучите парк в соседнем округе. Недостатка в новых локациях в Москве нет – каждый год в городе обновляют или открывают десятки общественных пространств и прогулочных зон. А если нет желания отходить далеко от дома, останьтесь во дворе – там наверняка есть спортивная площадка с оборудованием для воркаута, рассчитанным как на силовые, так и на кардиотренировки.Прежде чем заниматься на уличных тренажерах, изучите их, при желании спросите совета у местных спортсменов – информированность и неспешный подход помогут избежать травмы и получить от физической активности удовольствие.Совет №3: найдите единомышленниковЕсли вы четко решили заняться моржеванием, не торопитесь нырять в первый попавшийся пруд. Для начала изучите, какие сообщества существуют в вашем районе и округе. Помочь в поисках могут социальные сети, соседские и районные чаты, тематические сайты. Поддержка опытных моржей будет очень кстати: с вами поделятся опытом, расскажут основные правила безопасности и посоветуют, с чего и где начинать.При желании вступите в понравившуюся вам группу или клуб единомышленников. Многие из них собираются годами в обустроенных локациях, где есть теплые раздевалки и пункты обогрева. Возможно, за комфорт придется уплатить членский взнос, но в перспективе это вложение себя окупит.Совет №4: занимайтесь моржеванием в специальных местахМоржевание в необорудованных местах и водоемах, не предназначенных для купания, может быть опасно для жизни – это следует крепко запомнить всем любителям экстремальной закалки.В КГХ Москвы напоминают, что по окончании купального сезона точки купания в городе закрываются, а купание в большинстве прудов и озер в границах столицы запрещено. Об этом информируют специальные таблички, установленные на берегах.Тем не менее, в Москве можно найти точки, где купание в холодный сезон допускается. В частности, отмечают в КГХ, зимой во многих городских парках открываются специальные оборудованные места, где предусмотрена необходимая инфраструктура для безопасного погружения и организована работа спасателей и бригад скорой помощи.Так, локации для моржевания в предыдущие годы открывались на территории усадьбы "Воронцово", парках "Кузьминки", "Северное Тушино" и "Фили". Как правило, в отведенных для закалки зонах устанавливают домики для зимнего плавания, работает раздевалка, а для спуска в воду оборудуют лестницу. Моржеванием в городских парках могут заниматься все желающие москвичи от 18 лет.Выбирая место, изучите возможности своих районных и других городских парков, чтобы обеспечить себе комфортные условия для закалки.Хотя в организованных точках постоянно дежурят спасатели, не забывайте соблюдать основные правила поведения на воде: не заплывайте за буйки, не мешайте другим пловцам, не употребляйте алкогольные напитки перед заходом в воду, а в случае ухудшения самочувствия сразу выходите на берег и обращайтесь за помощью к городским спасателям или бригаде скорой помощи.

https://realty.ria.ru/20210406/klimat-1604239469.html

https://realty.ria.ru/20211228/progulka-1765635671.html

https://realty.ria.ru/20220819/moskva-1809675605.html

https://ria.ru/20200519/1571633494.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы