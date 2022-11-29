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Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 29.11.2022

Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил в Бухаресте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, а также... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:09

2022-11-29T17:09

2022-11-29T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

рафаэль гросси

владимир путин

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил в Бухаресте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, а также безопасность украинского персонала станции.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь сообщил, что агентство продолжает работу по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС. "Мы продолжаем совместную работу по срочному созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси в соцсети Twitter, комментируя свою встречу с Кулебой в Бухаресте.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834835691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дмитрий кулеба, рафаэль гросси, владимир путин, украина, бухарест, россия, запорожская аэс, магатэ, twitter