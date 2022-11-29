17:09 29.11.2022 (обновлено: 17:36 29.11.2022)
Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ Гросси ситуацию на ЗАЭС
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил в Бухаресте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, а также безопасность украинского персонала станции.
"Я начал свою поезду в Бухарест со встречи с гендиректором (МАГАТЭ - ред.) Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе безопасность украинского персона", - написал он в Twitter.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь сообщил, что агентство продолжает работу по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС.
"Мы продолжаем совместную работу по срочному созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси в соцсети Twitter, комментируя свою встречу с Кулебой в Бухаресте.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.