Рейтинг@Mail.ru
Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/zaes-1835085447.html
Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС
Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 29.11.2022
Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил в Бухаресте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, а также... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:09
2022-11-29T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
рафаэль гросси
владимир путин
украина
бухарест
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_563126f4b0b9abe441c5630dc0540f3b.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил в Бухаресте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, а также безопасность украинского персонала станции.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь сообщил, что агентство продолжает работу по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС. "Мы продолжаем совместную работу по срочному созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси в соцсети Twitter, комментируя свою встречу с Кулебой в Бухаресте.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834835691.html
украина
бухарест
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_2b4179a2294127a1d445bdc60385bea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий кулеба, рафаэль гросси, владимир путин, украина, бухарест, россия, запорожская аэс, магатэ, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Украина, Бухарест, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Twitter
17:09 29.11.2022 (обновлено: 17:36 29.11.2022)
 
Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ Гросси ситуацию на ЗАЭС

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил в Бухаресте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, а также безопасность украинского персонала станции.
"Я начал свою поезду в Бухарест со встречи с гендиректором (МАГАТЭ - ред.) Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе безопасность украинского персона", - написал он в Twitter.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь сообщил, что агентство продолжает работу по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС.
"Мы продолжаем совместную работу по срочному созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси в соцсети Twitter, комментируя свою встречу с Кулебой в Бухаресте.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 17:43Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаРафаэль ГроссиВладимир ПутинУкраинаБухарестРоссияЗапорожская АЭСМАГАТЭTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала