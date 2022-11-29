https://ria.ru/20221129/zaes-1835077274.html

Ростехнадзор назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной, но решаемой

Ростехнадзор назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной, но решаемой - РИА Новости, 29.11.2022

Ростехнадзор назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной, но решаемой

Ростехнадзор работает на Запорожской АЭС, налаживает взаимодействие с представителями МАГАТЭ и оценивает ситуацию на станции как напряженную, но решаемую,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:41

2022-11-29T16:41

2022-11-29T16:57

специальная военная операция на украине

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

запорожская аэс

магатэ

безопасность

александр трембицкий

россия

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833862961_106:418:3003:2048_1920x0_80_0_0_81617589fc3ef0158c278802eecad34e.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор работает на Запорожской АЭС, налаживает взаимодействие с представителями МАГАТЭ и оценивает ситуацию на станции как напряженную, но решаемую, заявил глава ведомства Александр Трембицкий."Представители Ростехнадзора там (на Запорожской АЭС - ред.) тоже присутствуют, работают с коллегами. Сейчас мы налаживаем взаимодействие и взаимоотношения с теми четырьмя представителями МАГАТЭ, которые присутствуют по линии международного сообщества. Ситуация достаточно напряженная, но она решаемая", - сказал Трембицкий на встрече с сенаторами.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834835691.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), запорожская аэс, магатэ, безопасность, александр трембицкий, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр