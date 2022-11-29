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Ростехнадзор назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной, но решаемой - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/zaes-1835077274.html
Ростехнадзор назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной, но решаемой
Ростехнадзор назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной, но решаемой - РИА Новости, 29.11.2022
Ростехнадзор назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной, но решаемой
Ростехнадзор работает на Запорожской АЭС, налаживает взаимодействие с представителями МАГАТЭ и оценивает ситуацию на станции как напряженную, но решаемую,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:41
2022-11-29T16:57
специальная военная операция на украине
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
запорожская аэс
магатэ
безопасность
александр трембицкий
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор работает на Запорожской АЭС, налаживает взаимодействие с представителями МАГАТЭ и оценивает ситуацию на станции как напряженную, но решаемую, заявил глава ведомства Александр Трембицкий."Представители Ростехнадзора там (на Запорожской АЭС - ред.) тоже присутствуют, работают с коллегами. Сейчас мы налаживаем взаимодействие и взаимоотношения с теми четырьмя представителями МАГАТЭ, которые присутствуют по линии международного сообщества. Ситуация достаточно напряженная, но она решаемая", - сказал Трембицкий на встрече с сенаторами.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), запорожская аэс, магатэ, безопасность, александр трембицкий, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Безопасность, Александр Трембицкий, Россия, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:41 29.11.2022 (обновлено: 16:57 29.11.2022)
 
Ростехнадзор назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной, но решаемой

Ростехнадзор работает на Запорожской АЭС и назвал ситуацию напряженной, но решаемой

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор работает на Запорожской АЭС, налаживает взаимодействие с представителями МАГАТЭ и оценивает ситуацию на станции как напряженную, но решаемую, заявил глава ведомства Александр Трембицкий.
"Представители Ростехнадзора там (на Запорожской АЭС - ред.) тоже присутствуют, работают с коллегами. Сейчас мы налаживаем взаимодействие и взаимоотношения с теми четырьмя представителями МАГАТЭ, которые присутствуют по линии международного сообщества. Ситуация достаточно напряженная, но она решаемая", - сказал Трембицкий на встрече с сенаторами.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 17:43Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Запорожская АЭСМАГАТЭБезопасностьАлександр ТрембицкийРоссияЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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