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Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 29.11.2022
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Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС
Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 29.11.2022
Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС
Совфед в среду рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости принятия неотложных мер, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:26
2022-11-29T16:30
совет федерации рф
безопасность
запорожская аэс
украина
юрий воробьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совфед в среду рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости принятия неотложных мер, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины, заявил РИА Новости вице-спикер СФ Юрий Воробьев."Совет палаты принял решение включить в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации обращение к парламентам зарубежных стран по вопросу необходимости принятия неотложных мер и усилий, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ", - сказал политик.В настоящее время, по словам Воробьева, текст обращения готовится комитетами СФ по обороне и безопасности и международным делам.
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совет федерации рф, безопасность, запорожская аэс, украина, юрий воробьев, вооруженные силы украины
Совет Федерации РФ, Безопасность, Запорожская АЭС, Украина, Юрий Воробьев, Вооруженные силы Украины
16:26 29.11.2022 (обновлено: 16:30 29.11.2022)
 
Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС

СФ рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости защиты ЗАЭС от обстрелов Киевом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совфед в среду рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости принятия неотложных мер, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины, заявил РИА Новости вице-спикер СФ Юрий Воробьев.
"Совет палаты принял решение включить в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации обращение к парламентам зарубежных стран по вопросу необходимости принятия неотложных мер и усилий, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ", - сказал политик.
В настоящее время, по словам Воробьева, текст обращения готовится комитетами СФ по обороне и безопасности и международным делам.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Совет Федерации РФБезопасностьЗапорожская АЭСУкраинаЮрий ВоробьевВооруженные силы Украины
 
 
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