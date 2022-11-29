https://ria.ru/20221129/zaes-1835067489.html

Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС

Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 29.11.2022

Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС

Совфед в среду рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости принятия неотложных мер, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:26

2022-11-29T16:26

2022-11-29T16:30

совет федерации рф

безопасность

запорожская аэс

украина

юрий воробьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совфед в среду рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости принятия неотложных мер, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины, заявил РИА Новости вице-спикер СФ Юрий Воробьев."Совет палаты принял решение включить в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации обращение к парламентам зарубежных стран по вопросу необходимости принятия неотложных мер и усилий, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ", - сказал политик.В настоящее время, по словам Воробьева, текст обращения готовится комитетами СФ по обороне и безопасности и международным делам.

https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834835691.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, безопасность, запорожская аэс, украина, юрий воробьев, вооруженные силы украины