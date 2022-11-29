https://ria.ru/20221129/zaes-1835067489.html
Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС
Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 29.11.2022
Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС
Совфед в среду рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости принятия неотложных мер, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:26
2022-11-29T16:26
2022-11-29T16:30
совет федерации рф
безопасность
запорожская аэс
украина
юрий воробьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совфед в среду рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости принятия неотложных мер, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины, заявил РИА Новости вице-спикер СФ Юрий Воробьев."Совет палаты принял решение включить в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации обращение к парламентам зарубежных стран по вопросу необходимости принятия неотложных мер и усилий, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ", - сказал политик.В настоящее время, по словам Воробьева, текст обращения готовится комитетами СФ по обороне и безопасности и международным делам.
https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834835691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, безопасность, запорожская аэс, украина, юрий воробьев, вооруженные силы украины
Совет Федерации РФ, Безопасность, Запорожская АЭС, Украина, Юрий Воробьев, Вооруженные силы Украины
16:26 29.11.2022 (обновлено: 16:30 29.11.2022)
Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС
СФ рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости защиты ЗАЭС от обстрелов Киевом