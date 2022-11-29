https://ria.ru/20221129/zaes-1834960748.html

На ЗАЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков сотрудников

На ЗАЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков сотрудников - РИА Новости, 29.11.2022

На ЗАЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков сотрудников

На Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков сотрудников, которые не подписали контракт с российской эксплуатирующей компанией. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:42

2022-11-29T11:42

2022-11-29T11:42

россия

украина

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

росэнергоатом

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков сотрудников, которые не подписали контракт с российской эксплуатирующей компанией."В ответ на фейковые сообщения о (якобы - ред.) блокировке военными пропусков сотрудников, не подписавших контракт с Росатомом, сообщаем: это не так. Решение о блокировке пропусков принимается не военными, а руководством ЗАЭС. И в настоящее время такого решения не принято". - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС.При этом, как отмечается, есть единичные случаи блокировки в рамках плановой проверки работающего персонала по линии службы безопасности. "Если есть причины, по которым возможны ограничения для допуска человека на режимный объект - то в индивидуальном порядке такой допуск ограничивается. Это могут быть люди как подписавшие договор с Росатомом, так и те, кто его не подписал", - говорится в сообщении.В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свои первые зарплаты в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила в начале ноября пресс-служба ЗАЭС.

https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834835691.html

https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834894653.html

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россия, украина, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом