"Жизнь стала дороже": продавцы в Париже о трудностях бизнеса из-за кризиса

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В Париже открылась рождественская ярмарка. Традиционно она собирает тысячи покупателей. Продавцы стараются держать цены, хотя кризис уже дает о себе знать: сырье и продукты значительно подорожали. А с нового года производители ожидают повышения счетов за электроэнергию.