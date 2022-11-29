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"Жизнь стала дороже": продавцы в Париже о трудностях бизнеса из-за кризиса - РИА Новости, 29.11.2022
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"Жизнь стала дороже": продавцы в Париже о трудностях бизнеса из-за кризиса
"Жизнь стала дороже": продавцы в Париже о трудностях бизнеса из-за кризиса - РИА Новости, 29.11.2022
"Жизнь стала дороже": продавцы в Париже о трудностях бизнеса из-за кризиса
В Париже открылась рождественская ярмарка. Традиционно она собирает тысячи покупателей. Продавцы стараются держать цены, хотя кризис уже дает о себе знать: сырье и продукты значительно подорожали. А с нового года производители ожидают повышения счетов за электроэнергию.
2022-11-29T12:22
2022-11-29T12:22
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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"Жизнь стала дороже": продавцы в Париже о трудностях бизнеса из-за кризиса
В Париже открылась рождественская ярмарка. Традиционно она собирает тысячи покупателей. Продавцы стараются держать цены, хотя кризис уже дает о себе знать: сырье и продукты значительно подорожали. А с нового года производители ожидают повышения счетов за электроэнергию.
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видео, париж, франция, экономика, цены
Видео, Париж, Франция, Экономика, Цены
"Жизнь стала дороже": продавцы в Париже о трудностях бизнеса из-за кризиса
В Париже открылась рождественская ярмарка. Традиционно она собирает тысячи покупателей. Продавцы стараются держать цены, хотя кризис уже дает о себе знать: сырье и продукты значительно подорожали. А с нового года производители ожидают повышения счетов за электроэнергию.
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12:22 29.11.2022
 

"Жизнь стала дороже": продавцы в Париже о трудностях бизнеса из-за кризиса

Читать ria.ru в
В Париже открылась рождественская ярмарка. Традиционно она собирает тысячи покупателей. Продавцы стараются держать цены, хотя кризис уже дает о себе знать: сырье и продукты значительно подорожали. А с нового года производители ожидают повышения счетов за электроэнергию.
 
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