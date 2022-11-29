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Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму - РИА Новости, 29.11.2022
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Культура
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Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму
Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму - РИА Новости, 29.11.2022
Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму
Портрет Елизаветы II работы Энди Уорхола продали за рекордные для печатный работ художника 855600 долларов, сообщает Artnews. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:56
2022-11-29T12:56
культура
новости культуры
искусство
энди уорхол (андрей вархола)
елизавета ii
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Портрет Елизаветы II работы Энди Уорхола продали за рекордные для печатный работ художника 855600 долларов, сообщает Artnews. Картину купили на торгах аукционного дома Heffel в Торонто. Эстимейт лота — 373000 долларов.Произведение было создано в 1985 году в технике фотографической шелкографии. За основу мастер взял снимок королевы, сделанный в 1977-м Питером Грюжоном на праздновании серебряного юбилея ее восхождения на престол. Один и тот же кадр был на четырех отпечатках. На изображения Уорхол нанес алмазную пыль. Полотно вошло в серию "Правящие королевы", в которой также представлены портеры еще трех монарших особ: Маргрете II (Дания), Беатрикс (Нидерланды) и Нтомби Твала (Свазиленд). На момент создания картин все они были единственными правящими королевами в мире.
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новости культуры, искусство, энди уорхол (андрей вархола), елизавета ii
Культура, Новости культуры, Искусство, Энди Уорхол (Андрей Вархола), Елизавета II
12:56 29.11.2022
 
Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму

Портрет Елизаветы II Уорхола продали за рекордные для печатных работ 855600 долларов

© Фото : Heffel Gallery LimitedЭнди Уорхол. Портрет Елизаветы II. 1985 год
Энди Уорхол. Портрет Елизаветы II. 1985 год - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Heffel Gallery Limited
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Портрет Елизаветы II работы Энди Уорхола продали за рекордные для печатный работ художника 855600 долларов, сообщает Artnews.
Картину купили на торгах аукционного дома Heffel в Торонто. Эстимейт лота — 373000 долларов.
Произведение было создано в 1985 году в технике фотографической шелкографии. За основу мастер взял снимок королевы, сделанный в 1977-м Питером Грюжоном на праздновании серебряного юбилея ее восхождения на престол. Один и тот же кадр был на четырех отпечатках. На изображения Уорхол нанес алмазную пыль.
Полотно вошло в серию "Правящие королевы", в которой также представлены портеры еще трех монарших особ: Маргрете II (Дания), Беатрикс (Нидерланды) и Нтомби Твала (Свазиленд). На момент создания картин все они были единственными правящими королевами в мире.
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