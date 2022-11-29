https://ria.ru/20221129/warhol-1834959644.html

Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму

Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму - РИА Новости, 29.11.2022

Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму

Портрет Елизаветы II работы Энди Уорхола продали за рекордные для печатный работ художника 855600 долларов, сообщает Artnews. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:56

2022-11-29T12:56

2022-11-29T12:56

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энди уорхол (андрей вархола)

елизавета ii

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Портрет Елизаветы II работы Энди Уорхола продали за рекордные для печатный работ художника 855600 долларов, сообщает Artnews. Картину купили на торгах аукционного дома Heffel в Торонто. Эстимейт лота — 373000 долларов.Произведение было создано в 1985 году в технике фотографической шелкографии. За основу мастер взял снимок королевы, сделанный в 1977-м Питером Грюжоном на праздновании серебряного юбилея ее восхождения на престол. Один и тот же кадр был на четырех отпечатках. На изображения Уорхол нанес алмазную пыль. Полотно вошло в серию "Правящие королевы", в которой также представлены портеры еще трех монарших особ: Маргрете II (Дания), Беатрикс (Нидерланды) и Нтомби Твала (Свазиленд). На момент создания картин все они были единственными правящими королевами в мире.

https://ria.ru/20221011/vinzavod-1822869341.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, энди уорхол (андрей вархола), елизавета ii