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В Челябинске прогремел взрыв в карьере, где добывают щебень

В Челябинске прогремел взрыв в карьере, где добывают щебень - РИА Новости, 29.11.2022

В Челябинске прогремел взрыв в карьере, где добывают щебень

Спасатели выяснили, что взрыв и клубы дыма, во вторник встревожившие жителей Челябинска, стали следствием увеличения объема взрывчатого вещества при добыче... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:32

2022-11-29T16:32

2022-11-29T16:32

происшествия

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Спасатели выяснили, что взрыв и клубы дыма, во вторник встревожившие жителей Челябинска, стали следствием увеличения объема взрывчатого вещества при добыче щебня на карьере, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местные жители публикуют фотографии, где в небе виден черный столб дыма в районе поселка АМЗ (Советский район). В комментариях пользователи уточняют, что "тряхнуло очень знатно", был "очень громкий хлопок" и открылись окна в квартире.По данным пресс-центра, от очевидцев поступило сообщение о взрыве и клубах дыма в районе посёлка Новосинеглазово."В ходе уточнения обстановки установлено, что на карьере Старосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено. Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.Добавляется, что на место для уточнения обстановки и сбора данных выезжали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, службы муниципального звена РСЧС.

челябинск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)