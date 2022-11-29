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В Челябинске прогремел взрыв в карьере, где добывают щебень
В Челябинске прогремел взрыв в карьере, где добывают щебень - РИА Новости, 29.11.2022
В Челябинске прогремел взрыв в карьере, где добывают щебень
Спасатели выяснили, что взрыв и клубы дыма, во вторник встревожившие жителей Челябинска, стали следствием увеличения объема взрывчатого вещества при добыче... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:32
2022-11-29T16:32
2022-11-29T16:32
происшествия
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Спасатели выяснили, что взрыв и клубы дыма, во вторник встревожившие жителей Челябинска, стали следствием увеличения объема взрывчатого вещества при добыче щебня на карьере, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местные жители публикуют фотографии, где в небе виден черный столб дыма в районе поселка АМЗ (Советский район). В комментариях пользователи уточняют, что "тряхнуло очень знатно", был "очень громкий хлопок" и открылись окна в квартире.По данным пресс-центра, от очевидцев поступило сообщение о взрыве и клубах дыма в районе посёлка Новосинеглазово."В ходе уточнения обстановки установлено, что на карьере Старосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено. Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.Добавляется, что на место для уточнения обстановки и сбора данных выезжали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, службы муниципального звена РСЧС.
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинске прогремел взрыв в карьере, где добывают щебень
Спасатели объяснили сильный взрыв в Челябинске добычей щебня в промерзшем грунте
ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Спасатели выяснили, что взрыв и клубы дыма, во вторник встревожившие жителей Челябинска, стали следствием увеличения объема взрывчатого вещества при добыче щебня на карьере, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местные жители публикуют фотографии, где в небе виден черный столб дыма в районе поселка АМЗ (Советский район). В комментариях пользователи уточняют, что "тряхнуло очень знатно", был "очень громкий хлопок" и открылись окна в квартире.
По данным пресс-центра, от очевидцев поступило сообщение о взрыве и клубах дыма в районе посёлка Новосинеглазово.
"В ходе уточнения обстановки установлено, что на карьере Старосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено. Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на место для уточнения обстановки и сбора данных выезжали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, службы муниципального звена РСЧС.