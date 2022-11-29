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В Чехии одобрили пребывание в стране украинским военным на время обучения - РИА Новости, 29.11.2022
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В Чехии одобрили пребывание в стране украинским военным на время обучения
В Чехии одобрили пребывание в стране украинским военным на время обучения - РИА Новости, 29.11.2022
В Чехии одобрили пребывание в стране украинским военным на время обучения
Чешский парламент одобрил пребывание в стране украинских военнослужащих на период их обучения, а также направление чешских военных в другие страны для обучения... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:39
2022-11-29T23:39
в мире
косово
чехия
ирак
чешское радио
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ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Чешский парламент одобрил пребывание в стране украинских военнослужащих на период их обучения, а также направление чешских военных в другие страны для обучения украинских коллег, сообщило Чешское радио.Парламент разрешил чешским военнослужащим участвовать в обучении украинских коллег в других странах. Предполагается, что их число составит около 55 человек.Кроме того, депутаты одобрили продолжение участия чешских военных в 2023-2024 годах в миссии НАТО в Ираке, а также направление 40 военных полицейских в Косово, где они с июля 2023 года до конца 2024 года будут включены в подразделение итальянских карабинеров.
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в мире, косово, чехия, ирак, чешское радио, нато
В мире, Косово, Чехия, Ирак, Чешское радио, НАТО
23:39 29.11.2022
 
В Чехии одобрили пребывание в стране украинским военным на время обучения

Парламент Чехии одобрил пребывание в стране украинских военных на период их обучения

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПолицейский автомобиль у здания посольства РФ в Праге
Полицейский автомобиль у здания посольства РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Полицейский автомобиль у здания посольства РФ в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Чешский парламент одобрил пребывание в стране украинских военнослужащих на период их обучения, а также направление чешских военных в другие страны для обучения украинских коллег, сообщило Чешское радио.
"Депутаты парламента большинством голосов приняли решение о том, чтобы разрешить украинским военным пребывание в Чехии с целью их обучения. Занятия будут проводиться на территории полигона Либава (на северо-востоке страны), до конца 2023 года состоятся пять четырехнедельных курсов, в которых примут участие в общей сложности 800 украинских военнослужащих. Против этого решения проголосовали депутаты от движения "Свобода и прямая демократия", - говорится в сообщении.
Парламент разрешил чешским военнослужащим участвовать в обучении украинских коллег в других странах. Предполагается, что их число составит около 55 человек.
Кроме того, депутаты одобрили продолжение участия чешских военных в 2023-2024 годах в миссии НАТО в Ираке, а также направление 40 военных полицейских в Косово, где они с июля 2023 года до конца 2024 года будут включены в подразделение итальянских карабинеров.
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