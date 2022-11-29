https://ria.ru/20221129/vsu-1835151829.html

В Чехии одобрили пребывание в стране украинским военным на время обучения

В Чехии одобрили пребывание в стране украинским военным на время обучения - РИА Новости, 29.11.2022

В Чехии одобрили пребывание в стране украинским военным на время обучения

Чешский парламент одобрил пребывание в стране украинских военнослужащих на период их обучения, а также направление чешских военных в другие страны для обучения... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T23:39

2022-11-29T23:39

2022-11-29T23:39

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ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Чешский парламент одобрил пребывание в стране украинских военнослужащих на период их обучения, а также направление чешских военных в другие страны для обучения украинских коллег, сообщило Чешское радио.Парламент разрешил чешским военнослужащим участвовать в обучении украинских коллег в других странах. Предполагается, что их число составит около 55 человек.Кроме того, депутаты одобрили продолжение участия чешских военных в 2023-2024 годах в миссии НАТО в Ираке, а также направление 40 военных полицейских в Косово, где они с июля 2023 года до конца 2024 года будут включены в подразделение итальянских карабинеров.

https://ria.ru/20221122/problema-1833241946.html

косово

чехия

ирак

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, косово, чехия, ирак, чешское радио, нато