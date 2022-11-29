https://ria.ru/20221129/vstrecha-1834971904.html

Путин проведет встречу с главой Верховного суда Лебедевым

Путин проведет встречу с главой Верховного суда Лебедевым - РИА Новости, 29.11.2022

Путин проведет встречу с главой Верховного суда Лебедевым

Президент России Владимир Путин после участия в Х Всероссийском съезде судей проведет встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:17

2022-11-29T12:17

2022-11-29T12:18

политика

владимир путин

верховный суд рф

вячеслав лебедев

россия

государственный кремлевский дворец

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после участия в Х Всероссийском съезде судей проведет встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Десятый всероссийский съезде судей во вторник открывается в Государственном Кремлевском дворце."Столетие Верховного суда также отмечается, в этой связи далее после своего выступления на съезде Путин проведет еще отдельную встречу с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым", - сказал Песков журналистам.На съезде планируется рассмотреть внесение изменений в Кодекс судейской этики в части, регламентирующей поведение судей в соцсетях.В повестке дня - вопрос о правовом положении судей и работников судов, привлекаемых в установленном порядке к мобилизационным мероприятиям; о повышении уровня социальной защищенности судей гарнизонных военных судов, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации; о разработке единых типовых подходов к созданию в судах виртуальных музеев истории развития суда и судебной системы.

https://ria.ru/20221129/sudi-1834961547.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

политика, владимир путин, верховный суд рф, вячеслав лебедев, россия, государственный кремлевский дворец, дмитрий песков