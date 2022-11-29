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Путин проведет встречу с главой Верховного суда Лебедевым - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин проведет встречу с главой Верховного суда Лебедевым
Путин проведет встречу с главой Верховного суда Лебедевым - РИА Новости, 29.11.2022
Путин проведет встречу с главой Верховного суда Лебедевым
Президент России Владимир Путин после участия в Х Всероссийском съезде судей проведет встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:17
2022-11-29T12:18
политика
владимир путин
верховный суд рф
вячеслав лебедев
россия
государственный кремлевский дворец
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после участия в Х Всероссийском съезде судей проведет встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Десятый всероссийский съезде судей во вторник открывается в Государственном Кремлевском дворце."Столетие Верховного суда также отмечается, в этой связи далее после своего выступления на съезде Путин проведет еще отдельную встречу с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым", - сказал Песков журналистам.На съезде планируется рассмотреть внесение изменений в Кодекс судейской этики в части, регламентирующей поведение судей в соцсетях.В повестке дня - вопрос о правовом положении судей и работников судов, привлекаемых в установленном порядке к мобилизационным мероприятиям; о повышении уровня социальной защищенности судей гарнизонных военных судов, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации; о разработке единых типовых подходов к созданию в судах виртуальных музеев истории развития суда и судебной системы.
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политика, владимир путин, верховный суд рф, вячеслав лебедев, россия, государственный кремлевский дворец, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Верховный суд РФ, Вячеслав Лебедев, Россия, Государственный Кремлевский дворец, Дмитрий Песков
12:17 29.11.2022 (обновлено: 12:18 29.11.2022)
 
Путин проведет встречу с главой Верховного суда Лебедевым

Путин после участия в съезде судей проведет встречу с главой Верховного суда Лебедевым

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после участия в Х Всероссийском съезде судей проведет встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Десятый всероссийский съезде судей во вторник открывается в Государственном Кремлевском дворце.
"Столетие Верховного суда также отмечается, в этой связи далее после своего выступления на съезде Путин проведет еще отдельную встречу с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым", - сказал Песков журналистам.
На съезде планируется рассмотреть внесение изменений в Кодекс судейской этики в части, регламентирующей поведение судей в соцсетях.
В повестке дня - вопрос о правовом положении судей и работников судов, привлекаемых в установленном порядке к мобилизационным мероприятиям; о повышении уровня социальной защищенности судей гарнизонных военных судов, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации; о разработке единых типовых подходов к созданию в судах виртуальных музеев истории развития суда и судебной системы.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 11:45
Судьям посоветовали быть осторожнее в соцсетях
 
ПолитикаВладимир ПутинВерховный суд РФВячеслав ЛебедевРоссияГосударственный Кремлевский дворецДмитрий Песков
 
 
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