https://ria.ru/20221129/vozvraschenie-1834915362.html

"Пора возвращаться". Разъяренная украинка пожаловалась на жизнь в Британии

"Пора возвращаться". Разъяренная украинка пожаловалась на жизнь в Британии - РИА Новости, 29.11.2022

"Пора возвращаться". Разъяренная украинка пожаловалась на жизнь в Британии

Разъяренная украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме, куда ее поместили вместе с дочерью, говорится в статье Mirror. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T05:22

2022-11-29T05:22

2022-11-29T05:22

в мире

бирмингем

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019019_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_cbab363031cfc4524d429f14ce08f3db.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разъяренная украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме, куда ее поместили вместе с дочерью, говорится в статье Mirror.Британский таблоид отметил, что по истечении шестимесячного срока действия программы "Дома для Украины" Татьяна и ее 12-летняя дочь переехали в аварийный дом. Беженка добавила, что из-за ухудшения жизненных условий ребенок заболел и начал кашлять."Я не смогу содержать ее в таких условиях, потому что здоровье — это самое главное", посетовала Татьяна.По ее мнению, на родине условия были "лучше, чем здесь". Она отметила, что приехала в Великобританию по приглашению правительства и не ожидала, что столкнется с подобным.Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу "Дома для Украины". По ней британские семьи принимали беженцев, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в следующем году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20221110/migrant-1830529056.html

https://ria.ru/20220830/bezhentsy-1813044325.html

бирмингем

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бирмингем, великобритания