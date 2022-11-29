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"Пора возвращаться". Разъяренная украинка пожаловалась на жизнь в Британии - РИА Новости, 29.11.2022
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"Пора возвращаться". Разъяренная украинка пожаловалась на жизнь в Британии
"Пора возвращаться". Разъяренная украинка пожаловалась на жизнь в Британии - РИА Новости, 29.11.2022
"Пора возвращаться". Разъяренная украинка пожаловалась на жизнь в Британии
Разъяренная украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме, куда ее поместили вместе с дочерью, говорится в статье Mirror. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T05:22
2022-11-29T05:22
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разъяренная украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме, куда ее поместили вместе с дочерью, говорится в статье Mirror.Британский таблоид отметил, что по истечении шестимесячного срока действия программы "Дома для Украины" Татьяна и ее 12-летняя дочь переехали в аварийный дом. Беженка добавила, что из-за ухудшения жизненных условий ребенок заболел и начал кашлять."Я не смогу содержать ее в таких условиях, потому что здоровье — это самое главное", посетовала Татьяна.По ее мнению, на родине условия были "лучше, чем здесь". Она отметила, что приехала в Великобританию по приглашению правительства и не ожидала, что столкнется с подобным.Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу "Дома для Украины". По ней британские семьи принимали беженцев, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в следующем году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20221110/migrant-1830529056.html
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в мире, бирмингем, великобритания
В мире, Бирмингем, Великобритания
05:22 29.11.2022
 
"Пора возвращаться". Разъяренная украинка пожаловалась на жизнь в Британии

Mirror: разъяренная украинская беженка пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме

© AP Photo / Virginia MayoДевушка в ободке в лентами в цвет флага Украины
Девушка в ободке в лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка в ободке в лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разъяренная украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме, куда ее поместили вместе с дочерью, говорится в статье Mirror.
"Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень", — заявила она.
Британский таблоид отметил, что по истечении шестимесячного срока действия программы "Дома для Украины" Татьяна и ее 12-летняя дочь переехали в аварийный дом. Беженка добавила, что из-за ухудшения жизненных условий ребенок заболел и начал кашлять.
"Я не смогу содержать ее в таких условиях, потому что здоровье — это самое главное", посетовала Татьяна.
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По ее мнению, на родине условия были "лучше, чем здесь". Она отметила, что приехала в Великобританию по приглашению правительства и не ожидала, что столкнется с подобным.
"Я уже подумываю, не пора ли возвращаться на Украину", — добавила Татьяна.
Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу "Дома для Украины". По ней британские семьи принимали беженцев, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в следующем году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.
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