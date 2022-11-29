https://ria.ru/20221129/voyna-1835103424.html

Польские военные оценили вероятность войны со своим участием как высокую

Польские военные оценили вероятность войны со своим участием как высокую - РИА Новости, 29.11.2022

Польские военные оценили вероятность войны со своим участием как высокую

Польские военные оценивают вероятность возникновения конфликта с участием их страны как высокую, передает агентство PAP со ссылкой на заявление заместителя... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:26

2022-11-29T18:26

2022-11-29T20:03

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ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Польские военные оценивают вероятность возникновения конфликта с участием их страны как высокую, передает агентство PAP со ссылкой на заявление заместителя министра национальной обороны республики Марчина Оцепу."Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Очень высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", — отметил он на лекции в краковской Горно-металлургической академии.По словам замминистра, если существует как минимум 30-процентная вероятность возникновения чего-либо, то он лично начинает к этому готовиться. Оцепа также отметил, что сейчас есть высокая вероятность развития конфликта с участием НАТО, а также столкновения Китая и США."Если мы посмотрим на опыт XX века, то перспектива этого года и десятилетия заставляет рассматривать события (участниками которых мы являемся, а не просто наблюдаем в качестве свидетелей) как вторую холодную войну. И риск этой эскалации просто серьезен", — подчеркнул чиновник.Он также добавил, что ситуация на Украине будет иметь решающее значение для планов КНР и не только в отношении Тайваня.После падения украинской ракеты на территории Польши министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с Варшавой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский и вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак, со своей стороны, призвали направить Patriot на Украину, а не в Польшу.В немецком Минобороны ответили, что эти ЗРК входят в систему противовоздушной обороны НАТО и должны остаться ее неотъемлемой частью.В итоге Моравецкий заявил, что Польша все-таки не будет передавать Украине комплексы Patriot, поскольку это только первые батареи, которые к ним поступят.

https://ria.ru/20221129/polsha-1835060085.html

https://ria.ru/20221129/voyska-1834911475.html

https://ria.ru/20221128/voyna-1834884702.html

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польша

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, польша, китай, нато, украина, кристина ламбрехт, мариуш блащак, ярослав качиньский, право и справедливость, матеуш моравецкий