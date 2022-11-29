https://ria.ru/20221129/vkusno-1835093433.html

"Вкусно – и точка" с 12 декабря запустит в продажу детские наборы

"Вкусно – и точка" с 12 декабря запустит в продажу детские наборы - РИА Новости, 29.11.2022

"Вкусно – и точка" с 12 декабря запустит в продажу детские наборы

Рестораны "Вкусно – и точка" с 12 декабря запустят в ряде городов РФ в продажу детские наборы "Кидз Комбо" - аналог "Хэппи Мил", в качестве подарка в наборы... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:45

2022-11-29T17:45

2022-11-29T17:45

экономика

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рестораны "Вкусно – и точка" с 12 декабря запустят в ряде городов РФ в продажу детские наборы "Кидз Комбо" - аналог "Хэппи Мил", в качестве подарка в наборы войдут книги с головоломками, заявили в пресс-службе компании."Вкусно – и точка" запускает долгожданные детские наборы с сюрпризом – "Кидз Комбо". Уже с 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске. До конца января 2023 года детские наборы появятся в предприятиях "Вкусно – и точка" по всей России", - сообщили в компании. Там уточнили, что в состав "Кидз Комбо" войдут: наггетсы, сырные снеки, классические бургеры и салат. В утренние часы вместо бургеров и стартеров в детском меню будут представлены блинчики и тосты."Вкусно – и точка" стремится к увеличению доли фруктовых и овощных продуктов в рамках детского меню, поэтому в состав "Кидз Комбо" войдут морковные палочки и яблочные дольки. В наборах также будет доступен напиток на выбор: яблочный или апельсиновый сок, молочный коктейль или другие прохладительные напитки из основного меню", - уточнили в компании."В качестве подарка в наборы "Кидз Комбо" войдут 14 эксклюзивных книг от издательства Clever с разнообразными головоломками и лабиринтами. Лабиринты – это не только веселье и развлечение для ребенка, но также развитие памяти, логики, внимания и даже пространственного мышления. При покупке детского набора гости смогут выбрать одну книгу, а со временем – собрать целую коллекцию", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221128/vkusno-1834716189.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), россия