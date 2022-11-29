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Визит Макрона в США поможет избежать торговой войны, пишут СМИ

Визит Макрона в США поможет избежать торговой войны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2022

Визит Макрона в США поможет избежать торговой войны, пишут СМИ

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на этой неделе станет последним шансом для Европы убедить президента США Джо Байдена смягчить закон о... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:14

2022-11-29T16:14

2022-11-29T16:14

в мире

эммануэль макрон

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на этой неделе станет последним шансом для Европы убедить президента США Джо Байдена смягчить закон о сокращении инфляции в США и избежать торговой войны, сообщает газета Politico."Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на этой неделе выглядит как последнее крупное дипломатическое торжественное мероприятие, на котором Европа может убедить президента США Джо Байдена быть помягче со своими союзниками из ЕС и избежать торговой войны", - пишет издание.По данным газеты, Макрон хочет узнать сможет ли президент США предложить более дешевый газ и доступ европейских стран к американской многомиллиардной схеме субсидирования экологически чистых отраслей.Как отмечает издание, если Байден откажется пойти на уступки в отношении закона о сокращении инфляции в США, то "трансатлантическая торговая война" будет неизбежной.По данным газеты, ЕС считает, что США должны проявить большую солидарность с Европой, которая несет на себе "экономическое бремя" из-за санкций против РФ."ЕС несет на себе основную тяжесть санкций, и последствия этих усилий против России вполне очевидны... Есть риск, что дисбаланс усугубится, потому что ЕС платит более высокие цены на энергоносители, а США принимают меры по увеличению инвестиций в промышленность", - цитирует издание чиновника в Елисейском дворце.Как отмечает газета, ключевым прорывом для Макрона станет "уступка" в том, что европейские союзники смогут получить те же права в сделках по субсидированию закона о сокращении инфляции в США, что и американские, канадские и мексиканские компании.Однако, издание отмечает, что "не факт, что американцы, чье безразличие к проблемам Европы не осталось незамеченным, услышат послание" Макрона.По данным чиновника министерства экономики Франции, США вряд ли совсем откажутся от мер о сокращении инфляции. Как отмечает издание, если поездка Макрона окажется неудачной, то европейцы окажутся перед "суровым выбором": встать на путь протекционизма и подвергнуться риску гонки субсидий, которую они не могут себе позволить, или же стоять в стороне и наблюдать, как по всему миру возводятся "протекционистские" стены.Закон, подписанный президентом США в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.Ранее глава французского Минфина Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и Германия работают над общим ответом на закон о снижении инфляции США. При этом СМИ сообщили, что Париж и Берлин пока не могут выработать общий ответ на этот акт, разногласия между двумя ведущими странами ЕС растут. Президент Франции раскритиковал закон о сокращении инфляции в США, назвав его недружественным и несоответствующим нормам Всемирной торговой организации.

https://ria.ru/20221129/makron-1834912033.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834536291.html

https://ria.ru/20221125/signal-1834097295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эммануэль макрон, джо байден, брюно ле мэр, сша, франция, европа, евросоюз