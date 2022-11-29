https://ria.ru/20221129/vizit-1835063924.html
Визит Макрона в США поможет избежать торговой войны, пишут СМИ
Визит Макрона в США поможет избежать торговой войны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2022
Визит Макрона в США поможет избежать торговой войны, пишут СМИ
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на этой неделе станет последним шансом для Европы убедить президента США Джо Байдена смягчить закон о... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:14
2022-11-29T16:14
2022-11-29T16:14
в мире
эммануэль макрон
джо байден
брюно ле мэр
сша
франция
европа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на этой неделе станет последним шансом для Европы убедить президента США Джо Байдена смягчить закон о сокращении инфляции в США и избежать торговой войны, сообщает газета Politico."Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на этой неделе выглядит как последнее крупное дипломатическое торжественное мероприятие, на котором Европа может убедить президента США Джо Байдена быть помягче со своими союзниками из ЕС и избежать торговой войны", - пишет издание.По данным газеты, Макрон хочет узнать сможет ли президент США предложить более дешевый газ и доступ европейских стран к американской многомиллиардной схеме субсидирования экологически чистых отраслей.Как отмечает издание, если Байден откажется пойти на уступки в отношении закона о сокращении инфляции в США, то "трансатлантическая торговая война" будет неизбежной.По данным газеты, ЕС считает, что США должны проявить большую солидарность с Европой, которая несет на себе "экономическое бремя" из-за санкций против РФ."ЕС несет на себе основную тяжесть санкций, и последствия этих усилий против России вполне очевидны... Есть риск, что дисбаланс усугубится, потому что ЕС платит более высокие цены на энергоносители, а США принимают меры по увеличению инвестиций в промышленность", - цитирует издание чиновника в Елисейском дворце.Как отмечает газета, ключевым прорывом для Макрона станет "уступка" в том, что европейские союзники смогут получить те же права в сделках по субсидированию закона о сокращении инфляции в США, что и американские, канадские и мексиканские компании.Однако, издание отмечает, что "не факт, что американцы, чье безразличие к проблемам Европы не осталось незамеченным, услышат послание" Макрона.По данным чиновника министерства экономики Франции, США вряд ли совсем откажутся от мер о сокращении инфляции. Как отмечает издание, если поездка Макрона окажется неудачной, то европейцы окажутся перед "суровым выбором": встать на путь протекционизма и подвергнуться риску гонки субсидий, которую они не могут себе позволить, или же стоять в стороне и наблюдать, как по всему миру возводятся "протекционистские" стены.Закон, подписанный президентом США в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.Ранее глава французского Минфина Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и Германия работают над общим ответом на закон о снижении инфляции США. При этом СМИ сообщили, что Париж и Берлин пока не могут выработать общий ответ на этот акт, разногласия между двумя ведущими странами ЕС растут. Президент Франции раскритиковал закон о сокращении инфляции в США, назвав его недружественным и несоответствующим нормам Всемирной торговой организации.
https://ria.ru/20221129/makron-1834912033.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834536291.html
https://ria.ru/20221125/signal-1834097295.html
сша
франция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8028093de139bdc30f681e29fe823b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, джо байден, брюно ле мэр, сша, франция, европа, евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Брюно Ле Мэр, США, Франция, Европа, Евросоюз
Визит Макрона в США поможет избежать торговой войны, пишут СМИ
Politico: визит Макрона в США станет шансом убедить Байдена избежать торговой войны
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на этой неделе станет последним шансом для Европы убедить президента США Джо Байдена смягчить закон о сокращении инфляции в США и избежать торговой войны, сообщает
газета Politico.
"Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на этой неделе выглядит как последнее крупное дипломатическое торжественное мероприятие, на котором Европа может убедить президента США Джо Байдена быть помягче со своими союзниками из ЕС
и избежать торговой войны", - пишет издание.
По данным газеты, Макрон хочет узнать сможет ли президент США предложить более дешевый газ и доступ европейских стран к американской многомиллиардной схеме субсидирования экологически чистых отраслей.
Как отмечает издание, если Байден откажется пойти на уступки в отношении закона о сокращении инфляции в США, то "трансатлантическая торговая война" будет неизбежной.
По данным газеты, ЕС считает, что США должны проявить большую солидарность с Европой, которая несет на себе "экономическое бремя" из-за санкций против РФ
.
"ЕС несет на себе основную тяжесть санкций, и последствия этих усилий против России вполне очевидны... Есть риск, что дисбаланс усугубится, потому что ЕС платит более высокие цены на энергоносители, а США принимают меры по увеличению инвестиций в промышленность", - цитирует издание чиновника в Елисейском дворце.
Как отмечает газета, ключевым прорывом для Макрона станет "уступка" в том, что европейские союзники смогут получить те же права в сделках по субсидированию закона о сокращении инфляции в США, что и американские, канадские и мексиканские компании.
Однако, издание отмечает, что "не факт, что американцы, чье безразличие к проблемам Европы не осталось незамеченным, услышат послание" Макрона.
По данным чиновника министерства экономики Франции, США вряд ли совсем откажутся от мер о сокращении инфляции. Как отмечает издание, если поездка Макрона окажется неудачной, то европейцы окажутся перед "суровым выбором": встать на путь протекционизма и подвергнуться риску гонки субсидий, которую они не могут себе позволить, или же стоять в стороне и наблюдать, как по всему миру возводятся "протекционистские" стены.
Закон, подписанный президентом США в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке
и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.
Ранее глава французского Минфина Брюно Ле Мэр
заявил, что Франция и Германия
работают над общим ответом на закон о снижении инфляции США. При этом СМИ сообщили, что Париж
и Берлин
пока не могут выработать общий ответ на этот акт, разногласия между двумя ведущими странами ЕС растут. Президент Франции раскритиковал закон о сокращении инфляции в США, назвав его недружественным и несоответствующим нормам Всемирной торговой организации.