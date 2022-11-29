https://ria.ru/20221129/vdv-1834905807.html

Майор ВДВ рассказал о героизме раненых десантников в спецоперации

Майор ВДВ рассказал о героизме раненых десантников в спецоперации - РИА Новости, 29.11.2022

Майор ВДВ рассказал о героизме раненых десантников в спецоперации

Российские десантники, несмотря на ранения, продолжали выполнять задачи во время одного из эпизодов в начале специальной военной операции, сообщил майор ВДВ... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T00:11

2022-11-29T00:11

2022-11-29T01:39

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

донбасс

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские десантники, несмотря на ранения, продолжали выполнять задачи во время одного из эпизодов в начале специальной военной операции, сообщил майор ВДВ Денис Черняков в интервью, опубликованном Минобороны."Наш пункт управления подвергся артиллерийскому обстрелу. Велась корректировка артиллерии, и мы продолжили уничтожать противника. Личный состав получал как осколочные, так и огнестрельные ранения, сразу же оказывалась первая медицинская помощь — эвакуация не всегда была возможна, поэтому личный состав продолжал выполнять боевую задачу", — сообщил Черняков.Кроме того, в одной из первых задач спецоперации по захвату и удержанию одного стратегического объекта бойцы самостоятельно осуществляли подвоз боекомплекта на трофейном автомобиле противника, так как амуницию к тому моменту доставляли только по воздуху, добавил он."Я и мой друг, даже больше, чем друг, — брат, вот, позывной "Альянс", нас с ним на второй день, на утро второго дня, мы захватили трофейный автомобиль, и на этом автомобиле мы, соответственно, на этом объекте осуществляли подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых, и все это было под непрекращающимся минометным обстрелом и обстрелом артиллерии", — заключил Черняков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221128/donetsk-1834856091.html

https://ria.ru/20221128/kanikuly-1834842510.html

украина

россия

донбасс

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владимир путин, украина, россия, донбасс, воздушно-десантные войска россии