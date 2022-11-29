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СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/vagner-1835152008.html
СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией
СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 29.11.2022
СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией, передает агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:45
2022-11-29T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнер" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов, добавляет агентство.
https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html
сша
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в мире, джо байден, сша, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, США, Вашингтон (штат)
23:45 29.11.2022 (обновлено: 23:46 29.11.2022)
 
СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией

Вloomberg: США изучают вопрос объявления группы "Вагнер" террористической организацией

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Отмечается, что окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнер" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов, добавляет агентство.
Работа огнеметной системы ТОС-1 Солнцепек в Артемовске - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 23:12Специальная военная операция на Украине
Бойцы "группы Вагнера" используют "Солнцепеки" по местам базирования ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСШАВашингтон (штат)
 
 
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