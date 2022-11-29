https://ria.ru/20221129/vagner-1835152008.html
СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией
СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 29.11.2022
СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией, передает агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:45
2022-11-29T23:45
2022-11-29T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнер" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов, добавляет агентство.
https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, США, Вашингтон (штат)
23:45 29.11.2022 (обновлено: 23:46 29.11.2022)
СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией
Вloomberg: США изучают вопрос объявления группы "Вагнер" террористической организацией