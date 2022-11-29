https://ria.ru/20221129/vagner-1835152008.html

СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией

СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 29.11.2022

СМИ: США хотят объявить группу "Вагнер" террористической организацией

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией, передает агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T23:45

2022-11-29T23:45

2022-11-29T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнер" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов, добавляет агентство.

https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html

сша

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сша, вашингтон (штат)