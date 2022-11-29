https://ria.ru/20221129/uss-1835038267.html

В Италии отложили перевод под домашний арест сына губернатора Усса

В Италии отложили перевод под домашний арест сына губернатора Усса - РИА Новости, 29.11.2022

В Италии отложили перевод под домашний арест сына губернатора Усса

Перевод под домашний арест задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, откладывается до пятницы, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:51

2022-11-29T14:51

2022-11-29T14:51

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РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Перевод под домашний арест задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, откладывается до пятницы, сообщил во вторник РИА Новости генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин со ссылкой на адвокатов россиянина.Ранее представители защиты указывали, что решение Апелляционного суда Милана перевести Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета будет выполнено в среду."Сейчас адвокаты уточнили, что это должно произойти в пятницу. Возникли некоторые технические проблемы", - указал генконсул.Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса под домашний арест еще в пятницу, однако известно, что количество электронных браслетов в Италии ограничено.В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Уже более месяца он содержится в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. В пятницу прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии.Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщил РИА Новости, что документы российской стороны уже переданы в минюст Италии.

https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html

https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, артем усс, италия, россия, красноярский край, александр усс, милан