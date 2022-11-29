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В Италии отложили перевод под домашний арест сына губернатора Усса - РИА Новости, 29.11.2022
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В Италии отложили перевод под домашний арест сына губернатора Усса
В Италии отложили перевод под домашний арест сына губернатора Усса - РИА Новости, 29.11.2022
В Италии отложили перевод под домашний арест сына губернатора Усса
Перевод под домашний арест задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, откладывается до пятницы, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:51
2022-11-29T14:51
в мире
артем усс
италия
россия
красноярский край
александр усс
милан
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РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Перевод под домашний арест задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, откладывается до пятницы, сообщил во вторник РИА Новости генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин со ссылкой на адвокатов россиянина.Ранее представители защиты указывали, что решение Апелляционного суда Милана перевести Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета будет выполнено в среду."Сейчас адвокаты уточнили, что это должно произойти в пятницу. Возникли некоторые технические проблемы", - указал генконсул.Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса под домашний арест еще в пятницу, однако известно, что количество электронных браслетов в Италии ограничено.В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Уже более месяца он содержится в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. В пятницу прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии.Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщил РИА Новости, что документы российской стороны уже переданы в минюст Италии.
https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html
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в мире, артем усс, италия, россия, красноярский край, александр усс, милан
В мире, Артем Усс, Италия, Россия, Красноярский край, Александр Усс, Милан
14:51 29.11.2022
 
В Италии отложили перевод под домашний арест сына губернатора Усса

В Италии отложили до пятницы перевод под домашний арест сына губернатора Усса Артема

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Перевод под домашний арест задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, откладывается до пятницы, сообщил во вторник РИА Новости генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин со ссылкой на адвокатов россиянина.
Ранее представители защиты указывали, что решение Апелляционного суда Милана перевести Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета будет выполнено в среду.
Автомобили итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 14:29
Уголовное дело в России должно вытащить сына Усса из Италии, заявил адвокат
"Сейчас адвокаты уточнили, что это должно произойти в пятницу. Возникли некоторые технические проблемы", - указал генконсул.
Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса под домашний арест еще в пятницу, однако известно, что количество электронных браслетов в Италии ограничено.
В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Уже более месяца он содержится в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 03:13
США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов
Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. В пятницу прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии.
Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщил РИА Новости, что документы российской стороны уже переданы в минюст Италии.
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17 ноября, 14:51
Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину
 
В миреАртем УссИталияРоссияКрасноярский крайАлександр УссМилан
 
 
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