https://ria.ru/20221129/uss-1834917631.html

Задержанного в Милане Артема Усса переведут под домашний арест в среду

Задержанного в Милане Артема Усса переведут под домашний арест в среду - РИА Новости, 29.11.2022

Задержанного в Милане Артема Усса переведут под домашний арест в среду

Задержанный в Италии Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, должен быть переведен под домашний арест в среду, 30 ноября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T06:11

2022-11-29T06:11

2022-11-29T06:11

в мире

александр усс

артем усс

милан

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834713555_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8de22d436364d05aa8c93370682e26f2.jpg

РИМ, 29 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Задержанный в Италии Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, должен быть переведен под домашний арест в среду, 30 ноября, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин со ссылкой на адвокатов россиянина."Артем Усс должен быть переведен на домашнее содержание в среду. После этого он будет находиться в квартире в южном пригороде Милана, которую специально сняла его семья", - сказал генконсул.Штодин отметил, что Апелляционный суд Милана ранее принял решение перевести Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета. Именно небольшая задержка с получением такого устройства привела к тому, что россиянин еще некоторое время проведет в тюрьме северного города Бусто-Арсицио, где он находится уже более месяца."В среду электронный браслет должен поступить, и тогда Усс сможет переехать на квартиру. Как известно, несмотря на наличие такого устройства, представители правоохранительных органов могут постоянно проверять, где находится задержанный. Однако, учитывая, что в данном случае речь не идет о лице, представляющем повышенную опасность, правоохранители обещали не слишком тревожить россиянина", - уточнил собеседник агентства.Штодин заверил, что генконсульство РФ в Милане внимательно следит за развитием ситуации по данному делу, а вице-консул Светлана Гавриленко все это время регулярно посещала Усса в Бусто-Арсицио. Два-три раза в неделю он общается со своими итальянскими адвокатами. По словам дипломата, Усс сейчас находится в нормальном психологическом состоянии.В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию.Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. В пятницу прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии.Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщил РИА Новости, что документы российской стороны уже переданы в минюст Италии.

https://ria.ru/20221117/uss-1832214106.html

https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html

https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html

милан

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр усс, артем усс, милан, италия