https://ria.ru/20221129/upts-1835094192.html

Во Львовской области запретили деятельность Украинской православной церкви

Во Львовской области запретили деятельность Украинской православной церкви - РИА Новости, 29.11.2022

Во Львовской области запретили деятельность Украинской православной церкви

Власти Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви, соответствующее постановление принял областной совет региона. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:48

2022-11-29T17:48

2022-11-29T19:16

львовская область

украинская православная церковь

украина

религия

религия

московский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/90/1519049085_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_333292a8efa1da41a979258522d48f04.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви, соответствующее постановление принял областной совет региона."Депутаты <...> приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории Львовской области", — отмечается на странице облсовета в соцсети.Они также рекомендовали органам местного самоуправления Львовской области способствовать изменению подчинения общин УПЦ в канонических и организационных вопросах. Для этого предлагается провести общее собрание религиозных общин с внесением соответствующих изменений и дополнений в их уставы.Депутаты также обратились в правоохранительные органы и силы территориальной обороны с просьбой "обеспечить сохранность имущества и культурных ценностей" церквей, которые согласятся перейти к другим конфессиям.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области и в храме в Ивано-Франковске. Силовики допросили более 50 человек и обнаружили "пророссийскую литературу": по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы исполнения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Накануне петиция на сайте Верховной рады с требованием запретить деятельность учреждений, связанных с РПЦ, набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения Владимиром Зеленским. В законопроекте также говорится, что слово "православный" может использоваться только теми организациями, которые подчинены раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.

https://ria.ru/20221123/miro-1833700078.html

https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834878787.html

львовская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

львовская область, украинская православная церковь, украина, религия, московский патриархат