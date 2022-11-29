https://ria.ru/20221129/uman-1835001163.html

В Умани сообщили о критической ситуации с электроснабжением

В Умани сообщили о критической ситуации с электроснабжением - РИА Новости, 29.11.2022

В Умани сообщили о критической ситуации с электроснабжением

Мэр города Умань Черкасской области Украины Ирина Плетнева заявила о тяжелой ситуации с электроснабжением из-за остановки работы двух реакторов Южно-Украинской... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:27

2022-11-29T13:27

2022-11-29T13:27

специальная военная операция на украине

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украина

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укрэнерго

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мэр города Умань Черкасской области Украины Ирина Плетнева заявила о тяжелой ситуации с электроснабжением из-за остановки работы двух реакторов Южно-Украинской АЭС."В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южно-Украинской АЭС остановлены два реактора, оттуда мы получали электроэнергию. На данный момент не работают никакие графики. Критическая инфрастуктура города обеспечена электричеством частично", - сказала она в видеообращении, опубликованном на ее странице в Facebook*.Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины во вторник увеличился до 30%.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, умань, украина, южно-украинская аэс, укрэнерго