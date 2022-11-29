https://ria.ru/20221129/ukraina-1835145244.html
Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере
Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере - РИА Новости, 29.11.2022
Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере
Украина вышла из соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в сфере пенсионного обеспечения, заключенного в 1992 году, сообщил представитель кабмина в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:33
2022-11-29T22:33
2022-11-29T22:33
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украина вышла из соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в сфере пенсионного обеспечения, заключенного в 1992 году, сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.Он опубликовал список решений, принятых правительством Украины во вторник, среди которых - выход из соглашения, заключенного более 30 лет назад."Осуществлен выход Украины из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, заключенного 13 марта 1992 года в Москве", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.Кроме того, представитель украинского кабмина сообщил, что Киев принял решение о прекращении действия рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Белоруссии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 12 июня 2009 года в Киеве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, белоруссия, снг, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Белоруссия, СНГ, Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере
Власти Украины сообщили, что страна вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере