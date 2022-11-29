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Зеленский заявил, что обсудил c Шольцем украинскую формулу урегулирования - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835101976.html
Зеленский заявил, что обсудил c Шольцем украинскую формулу урегулирования
Зеленский заявил, что обсудил c Шольцем украинскую формулу урегулирования - РИА Новости, 29.11.2022
Зеленский заявил, что обсудил c Шольцем украинскую формулу урегулирования
Владимир Зеленский заявил, что обсудил во вторник по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем украинскую формулу мирного урегулирования и защиту страны от... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:21
2022-11-29T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
германия
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил во вторник по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем украинскую формулу мирного урегулирования и защиту страны от ракетных атак."Провел телефонный разговор с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество для защиты Украины от российского ракетного террора", - написал он в Twitter.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834758372.html
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в мире, владимир зеленский, украина, германия, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Олаф Шольц, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:21 29.11.2022
 
Зеленский заявил, что обсудил c Шольцем украинскую формулу урегулирования

Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем урегулирование и противоракетную защиту Украины

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил во вторник по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем украинскую формулу мирного урегулирования и защиту страны от ракетных атак.
"Провел телефонный разговор с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество для защиты Украины от российского ракетного террора", - написал он в Twitter.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 14:14
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаГерманияОлаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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