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В США посоветовали Киеву не питать иллюзий насчет Крыма - РИА Новости, 29.11.2022
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В США посоветовали Киеву не питать иллюзий насчет Крыма
В США посоветовали Киеву не питать иллюзий насчет Крыма - РИА Новости, 29.11.2022
В США посоветовали Киеву не питать иллюзий насчет Крыма
Владимир Зеленский и его западные союзники должны прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль Киева и начать переговорный процесс, пишет старший... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:33
2022-11-29T18:26
в мире
владимир зеленский
россия
украина
республика крым
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные союзники должны прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль Киева и начать переговорный процесс, пишет старший редактор The American Conservative Род Дреер."Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не вернет Крым. Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации", — утверждает автор.По его мнению, призывы Киева и Варшавы к захвату полуострова можно сравнить со стремлением американцев развязать войну в Ираке."Мы не хотели слушать тех, кто предостерегал от войны, потому что наш страх и ненависть к врагу были столь велики. И мы позволили себе привести нашу страну и Ирак к катастрофе", — заключил он.Вместо иллюзий о возвращении под контроль российских территорий старший редактор The American Conservative предложил правительству Зеленского и Европе пойти на мирное урегулирование кризиса, "пока он не разрушил Европу экономически или хуже того".Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки Киева и Владимира Зеленского "забрать" Крым обречены на неудачу.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221129/zelenskiy-1835053101.html
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россия
украина
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, республика крым
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Республика Крым
17:33 29.11.2022 (обновлено: 18:26 29.11.2022)
 
В США посоветовали Киеву не питать иллюзий насчет Крыма

TAC: для завершения конфликта Киев должен забыть о Крыме и пойти на переговоры

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные союзники должны прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль Киева и начать переговорный процесс, пишет старший редактор The American Conservative Род Дреер.
"Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не вернет Крым. Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации", — утверждает автор.
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По его мнению, призывы Киева и Варшавы к захвату полуострова можно сравнить со стремлением американцев развязать войну в Ираке.
"Мы не хотели слушать тех, кто предостерегал от войны, потому что наш страх и ненависть к врагу были столь велики. И мы позволили себе привести нашу страну и Ирак к катастрофе", — заключил он.
Вместо иллюзий о возвращении под контроль российских территорий старший редактор The American Conservative предложил правительству Зеленского и Европе пойти на мирное урегулирование кризиса, "пока он не разрушил Европу экономически или хуже того".
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Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаРеспублика Крым
 
 
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