https://ria.ru/20221129/ukraina-1835090505.html

В США посоветовали Киеву не питать иллюзий насчет Крыма

В США посоветовали Киеву не питать иллюзий насчет Крыма - РИА Новости, 29.11.2022

В США посоветовали Киеву не питать иллюзий насчет Крыма

Владимир Зеленский и его западные союзники должны прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль Киева и начать переговорный процесс, пишет старший... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:33

2022-11-29T17:33

2022-11-29T18:26

в мире

владимир зеленский

россия

украина

республика крым

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные союзники должны прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль Киева и начать переговорный процесс, пишет старший редактор The American Conservative Род Дреер."Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не вернет Крым. Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации", — утверждает автор.По его мнению, призывы Киева и Варшавы к захвату полуострова можно сравнить со стремлением американцев развязать войну в Ираке."Мы не хотели слушать тех, кто предостерегал от войны, потому что наш страх и ненависть к врагу были столь велики. И мы позволили себе привести нашу страну и Ирак к катастрофе", — заключил он.Вместо иллюзий о возвращении под контроль российских территорий старший редактор The American Conservative предложил правительству Зеленского и Европе пойти на мирное урегулирование кризиса, "пока он не разрушил Европу экономически или хуже того".Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки Киева и Владимира Зеленского "забрать" Крым обречены на неудачу.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221129/zelenskiy-1835053101.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834971631.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834983476.html

россия

украина

республика крым

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, россия, украина, республика крым