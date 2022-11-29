15:26 29.11.2022 (обновлено: 19:52 29.11.2022)
На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС
Глава "Укрэнерго" Кудрицкий сообщил повреждении крупных ТЭС и ГЭС после ракетных ударов
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине получили повреждения за время российских ударов по инфраструктуре, сообщило издание "Новое время. Бизнес" со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
"В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара", — заявил он.
27 ноября, 08:00Тьма пришла на Украину надолго
Сегодня утром "Укрэнерго" сообщало, что дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился до 30 процентов. К этому привели аварийные отключения блоков нескольких электростанций и рост потребления из-за плохой погоды.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики Украины. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры России.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявлял, что уже почти половина энергетической системы страны вышла из строя. Украинское Минэнерго 23 ноября сообщало о временном отключении всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны.