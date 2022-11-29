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На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835047549.html
На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС
На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС - РИА Новости, 29.11.2022
На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС
Все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине получили повреждения за время российских ударов по инфраструктуре, сообщило издание "Новое время. Бизнес" со РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:26
2022-11-29T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине получили повреждения за время российских ударов по инфраструктуре, сообщило издание "Новое время. Бизнес" со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого."В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара", — заявил он.Сегодня утром "Укрэнерго" сообщало, что дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился до 30 процентов. К этому привели аварийные отключения блоков нескольких электростанций и рост потребления из-за плохой погоды.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики Украины. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры России.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявлял, что уже почти половина энергетической системы страны вышла из строя. Украинское Минэнерго 23 ноября сообщало о временном отключении всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
15:26 29.11.2022 (обновлено: 19:52 29.11.2022)
 
На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий сообщил повреждении крупных ТЭС и ГЭС после ракетных ударов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине получили повреждения за время российских ударов по инфраструктуре, сообщило издание "Новое время. Бизнес" со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
"В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара", — заявил он.
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Сегодня утром "Укрэнерго" сообщало, что дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился до 30 процентов. К этому привели аварийные отключения блоков нескольких электростанций и рост потребления из-за плохой погоды.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики Украины. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры России.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявлял, что уже почти половина энергетической системы страны вышла из строя. Украинское Минэнерго 23 ноября сообщало о временном отключении всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны.
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