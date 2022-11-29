https://ria.ru/20221129/ukraina-1835047549.html

На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС

На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС - РИА Новости, 29.11.2022

На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС

Все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине получили повреждения за время российских ударов по инфраструктуре, сообщило издание "Новое время. Бизнес" со РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:26

2022-11-29T15:26

2022-11-29T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине получили повреждения за время российских ударов по инфраструктуре, сообщило издание "Новое время. Бизнес" со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого."В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара", — заявил он.Сегодня утром "Укрэнерго" сообщало, что дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился до 30 процентов. К этому привели аварийные отключения блоков нескольких электростанций и рост потребления из-за плохой погоды.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики Украины. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры России.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявлял, что уже почти половина энергетической системы страны вышла из строя. Украинское Минэнерго 23 ноября сообщало о временном отключении всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834957451.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго