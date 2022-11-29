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Словакия передала Украине 30 БМП - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835017364.html
Словакия передала Украине 30 БМП
Словакия передала Украине 30 БМП - РИА Новости, 29.11.2022
Словакия передала Украине 30 БМП
Минобороны Словакии передало Украине 30 своих гусеничных боевых машин пехоты, а взаимен получит из Германии 15 танков Leopard, сообщил глава военного ведомства... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:02
2022-11-29T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
словакия
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ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Минобороны Словакии передало Украине 30 своих гусеничных боевых машин пехоты, а взаимен получит из Германии 15 танков Leopard, сообщил глава военного ведомства Ярослав Надь."Летом мы договорились с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт о совместном проекте, которым поможем Украине… и одновременно усилим словацкую оборону. На основании этой договоренности Словакия должна была передать 30 своих машин БМП-1, а Германия – послать нам за это 15 своих боевых танков Leopard 2A4 после их генерального ремонта и добавить к этому еще запчасти и боеприпасы, а также обеспечить обучение наших военнослужащих. С радостью могу подтвердить, что мы свою часть договоренности уже выполнили и Украина получила 30 наших БМП-1", - написал Надь в соцсети.По его словам, в декабре в Словакию должен поступить из Германии первый танк Leopard 2A4, а в 2023 году страна будет ежемесячно получать по 1-2 танка до полного выполнения обязательства в 15 танков."Эти поступления значительно усилят наш танковый батальон и одновременно помогут нам в создании тяжелой механизированной бригады в рамках НАТО. Такое решение очень выгодно для всех сторон", - полагает Надь.БМП-1 выпускались на оборонных предприятиях Чехословакии по советской лицензии в 1970-1989 годах. Всего за это время было произведено 17 295 таких машин, которые поставлялись в социалистические страны, включая СССР, а также в некоторые страны третьего мира.
https://ria.ru/20221128/rakety-1834879258.html
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в мире, украина, германия, словакия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Словакия
14:02 29.11.2022
 
Словакия передала Украине 30 БМП

Глава Минобороны Словакии Надь сообщил о передаче Украине 30 боевых машин пехоты

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Минобороны Словакии передало Украине 30 своих гусеничных боевых машин пехоты, а взаимен получит из Германии 15 танков Leopard, сообщил глава военного ведомства Ярослав Надь.
"Летом мы договорились с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт о совместном проекте, которым поможем Украине… и одновременно усилим словацкую оборону. На основании этой договоренности Словакия должна была передать 30 своих машин БМП-1, а Германия – послать нам за это 15 своих боевых танков Leopard 2A4 после их генерального ремонта и добавить к этому еще запчасти и боеприпасы, а также обеспечить обучение наших военнослужащих. С радостью могу подтвердить, что мы свою часть договоренности уже выполнили и Украина получила 30 наших БМП-1", - написал Надь в соцсети.
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По его словам, в декабре в Словакию должен поступить из Германии первый танк Leopard 2A4, а в 2023 году страна будет ежемесячно получать по 1-2 танка до полного выполнения обязательства в 15 танков.
"Эти поступления значительно усилят наш танковый батальон и одновременно помогут нам в создании тяжелой механизированной бригады в рамках НАТО. Такое решение очень выгодно для всех сторон", - полагает Надь.
БМП-1 выпускались на оборонных предприятиях Чехословакии по советской лицензии в 1970-1989 годах. Всего за это время было произведено 17 295 таких машин, которые поставлялись в социалистические страны, включая СССР, а также в некоторые страны третьего мира.
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