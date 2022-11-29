https://ria.ru/20221129/ukraina-1835017364.html

Словакия передала Украине 30 БМП

Словакия передала Украине 30 БМП - РИА Новости, 29.11.2022

Словакия передала Украине 30 БМП

Минобороны Словакии передало Украине 30 своих гусеничных боевых машин пехоты, а взаимен получит из Германии 15 танков Leopard, сообщил глава военного ведомства... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:02

2022-11-29T14:02

2022-11-29T14:02

специальная военная операция на украине

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украина

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словакия

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ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Минобороны Словакии передало Украине 30 своих гусеничных боевых машин пехоты, а взаимен получит из Германии 15 танков Leopard, сообщил глава военного ведомства Ярослав Надь."Летом мы договорились с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт о совместном проекте, которым поможем Украине… и одновременно усилим словацкую оборону. На основании этой договоренности Словакия должна была передать 30 своих машин БМП-1, а Германия – послать нам за это 15 своих боевых танков Leopard 2A4 после их генерального ремонта и добавить к этому еще запчасти и боеприпасы, а также обеспечить обучение наших военнослужащих. С радостью могу подтвердить, что мы свою часть договоренности уже выполнили и Украина получила 30 наших БМП-1", - написал Надь в соцсети.По его словам, в декабре в Словакию должен поступить из Германии первый танк Leopard 2A4, а в 2023 году страна будет ежемесячно получать по 1-2 танка до полного выполнения обязательства в 15 танков."Эти поступления значительно усилят наш танковый батальон и одновременно помогут нам в создании тяжелой механизированной бригады в рамках НАТО. Такое решение очень выгодно для всех сторон", - полагает Надь.БМП-1 выпускались на оборонных предприятиях Чехословакии по советской лицензии в 1970-1989 годах. Всего за это время было произведено 17 295 таких машин, которые поставлялись в социалистические страны, включая СССР, а также в некоторые страны третьего мира.

https://ria.ru/20221128/rakety-1834879258.html

https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834519548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, словакия