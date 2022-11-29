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Вучич похвалил эффективность российской армии на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
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Вучич похвалил эффективность российской армии на Украине
Вучич похвалил эффективность российской армии на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Вучич похвалил эффективность российской армии на Украине
Действия российских военных на Украине стали еще успешнее, заявил в интервью изданию Pink.rs президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:36
2022-11-29T12:36
в мире
александр вучич
украина
сербия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Действия российских военных на Украине стали еще успешнее, заявил в интервью изданию Pink.rs президент Сербии Александр Вучич.Сербский лидер также предупредил о нескором завершении конфликта, подчеркнув, что зима будет "очень трудной".Ранее Вучич заявил, что Сербия поддержит антироссийские санкции только с "Дамокловым мечом над головой".Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, александр вучич, украина, сербия, москва, нато
В мире, Александр Вучич, Украина, Сербия, Москва, НАТО
12:36 29.11.2022
 
Вучич похвалил эффективность российской армии на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил об эффективности российских военных на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Действия российских военных на Украине стали еще успешнее, заявил в интервью изданию Pink.rs президент Сербии Александр Вучич.
"В тот момент, когда все предсказывали победу Киеву, российские военные продемонстрировали успешное участие в боях <…> у России гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, но, тем не менее, русские показали свою эффективность", — сказал он.
Сербский лидер также предупредил о нескором завершении конфликта, подчеркнув, что зима будет "очень трудной".
Ранее Вучич заявил, что Сербия поддержит антироссийские санкции только с "Дамокловым мечом над головой".
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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