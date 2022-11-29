Вучич похвалил эффективность российской армии на Украине
Президент Сербии Александр Вучич заявил об эффективности российских военных на Украине
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Действия российских военных на Украине стали еще успешнее, заявил в интервью изданию Pink.rs президент Сербии Александр Вучич.
"В тот момент, когда все предсказывали победу Киеву, российские военные продемонстрировали успешное участие в боях <…> у России гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, но, тем не менее, русские показали свою эффективность", — сказал он.
Сербский лидер также предупредил о нескором завершении конфликта, подчеркнув, что зима будет "очень трудной".
Ранее Вучич заявил, что Сербия поддержит антироссийские санкции только с "Дамокловым мечом над головой".
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.