https://ria.ru/20221129/ukraina-1834983476.html

Вучич похвалил эффективность российской армии на Украине

Вучич похвалил эффективность российской армии на Украине - РИА Новости, 29.11.2022

Вучич похвалил эффективность российской армии на Украине

Действия российских военных на Украине стали еще успешнее, заявил в интервью изданию Pink.rs президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:36

2022-11-29T12:36

2022-11-29T12:36

в мире

александр вучич

украина

сербия

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нато

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Действия российских военных на Украине стали еще успешнее, заявил в интервью изданию Pink.rs президент Сербии Александр Вучич.Сербский лидер также предупредил о нескором завершении конфликта, подчеркнув, что зима будет "очень трудной".Ранее Вучич заявил, что Сербия поддержит антироссийские санкции только с "Дамокловым мечом над головой".Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834951604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, александр вучич, украина, сербия, москва, нато