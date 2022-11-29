https://ria.ru/20221129/ukraina-1834982674.html

В Кремле прокомментировали слова Штайнмайера о прекращении огня на Украине

В Кремле прокомментировали слова Штайнмайера о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 29.11.2022

В Кремле прокомментировали слова Штайнмайера о прекращении огня на Украине

Никакие переговоры с Украиной сейчас невозможны, потому что их абсолютно отрицает Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:35

2022-11-29T12:35

2022-11-29T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

франк-вальтер штайнмайер

украина

россия

германия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Никакие переговоры с Украиной сейчас невозможны, потому что их абсолютно отрицает Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня "сейчас несерьёзны"."Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков, комментируя заявление Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня "сейчас несерьёзны" и по сути это будет означать победу и правоту России.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франк-вальтер штайнмайер, украина, россия, германия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр