В Кремле прокомментировали слова Штайнмайера о прекращении огня на Украине
Песков назвал переговоры с Украиной невозможными из-за позиции киевских властей
© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Никакие переговоры с Украиной сейчас невозможны, потому что их абсолютно отрицает Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня "сейчас несерьёзны".
"Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков, комментируя заявление Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня "сейчас несерьёзны" и по сути это будет означать победу и правоту России.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".