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В Кремле прокомментировали слова Штайнмайера о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834982674.html
В Кремле прокомментировали слова Штайнмайера о прекращении огня на Украине
В Кремле прокомментировали слова Штайнмайера о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
В Кремле прокомментировали слова Штайнмайера о прекращении огня на Украине
Никакие переговоры с Украиной сейчас невозможны, потому что их абсолютно отрицает Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:35
2022-11-29T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
франк-вальтер штайнмайер
украина
россия
германия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Никакие переговоры с Украиной сейчас невозможны, потому что их абсолютно отрицает Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня "сейчас несерьёзны"."Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков, комментируя заявление Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня "сейчас несерьёзны" и по сути это будет означать победу и правоту России.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, франк-вальтер штайнмайер, украина, россия, германия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франк-Вальтер Штайнмайер, Украина, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:35 29.11.2022
 
В Кремле прокомментировали слова Штайнмайера о прекращении огня на Украине

Песков назвал переговоры с Украиной невозможными из-за позиции киевских властей

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Никакие переговоры с Украиной сейчас невозможны, потому что их абсолютно отрицает Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня "сейчас несерьёзны".
"Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков, комментируя заявление Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня "сейчас несерьёзны" и по сути это будет означать победу и правоту России.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 21:36
Макей в последнем интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаРоссияГерманияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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