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В США рассказали, как Запад расколол Украину задолго до начала конфликта - РИА Новости, 29.11.2022
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В США рассказали, как Запад расколол Украину задолго до начала конфликта
В США рассказали, как Запад расколол Украину задолго до начала конфликта - РИА Новости, 29.11.2022
В США рассказали, как Запад расколол Украину задолго до начала конфликта
США и ЕС "разорвали" Украину на две части задолго до начала украинского конфликта, пишет The American Conservative. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:16
2022-11-29T12:16
в мире
владимир путин
виктор янукович
виктор ющенко
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нато
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. США и ЕС "разорвали" Украину на две части задолго до начала украинского конфликта, пишет The American Conservative."Украина всегда была расколотой страной. Северо-западная и центральная части входили в состав Речи Посполитой, а впоследствии — Австро-Венгрии, и поэтому были ориентированы на Запад. Юго-восточная же часть, являвшаяся частью Российской империи, была направлена на восток и Россию", — утверждает обозреватель издания Тед Снайдер.По его словам, окончательный раскол Украины на две части произошел после переворота в 2014 году. Запад отказал Путину в совместной помощи Украине, и тогда, отметил автор, началось "роковое перетягивание каната".После переворота США привели к власти президента, ориентированного на Запад, что привело Россию к отказу от политики уступок.Украина, по словам Снайдера, давно выглядела "потенциальной горячей точкой". Примечательно, что еще в 1991 году в американском документе для служебного пользования были расписаны рекомендации об "отложении вопроса о присоединении Украины к НАТО на более позднее время".Также отмечается, что власти Великобритании еще в 1993 году предупреждали советника президента Клинтона по национальной безопасности Лейка о том, что присоединение Украины к альянсу станет "нарушением самых примечательных красных линий с Россией".Автор добавил, что еще с 2004 года внутренняя политика Киева демонстрировала признаки грядущего кризиса. Так, например, на выборах в 2004 году Виктор Янукович был настроен на сотрудничество с востоком во главе с Россией, тогда как его оппонент Виктор Ющенко тяготел к США и Европе.Первый тур, отметил автор, закончился ничьей, что подтвердило равенство нацеленных на Запад и на восток избирателей. Однако второй тур прошел с "вопиющими нарушениями", а победа Януковича была отменена верховным судом.Именно тогда, по словам Снайдера, Украина впервые стала центром столкновения Запада и востока и создала предпосылки новой холодной войны.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834944481.html
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в мире, владимир путин, виктор янукович, виктор ющенко, россия, сша, украина, нато, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Россия, США, Украина, НАТО, Евросоюз
12:16 29.11.2022
 
В США рассказали, как Запад расколол Украину задолго до начала конфликта

TAC: Запад разорвал Украину на части задолго до конфликта

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. США и ЕС "разорвали" Украину на две части задолго до начала украинского конфликта, пишет The American Conservative.
"Украина всегда была расколотой страной. Северо-западная и центральная части входили в состав Речи Посполитой, а впоследствии — Австро-Венгрии, и поэтому были ориентированы на Запад. Юго-восточная же часть, являвшаяся частью Российской империи, была направлена на восток и Россию", — утверждает обозреватель издания Тед Снайдер.
По его словам, окончательный раскол Украины на две части произошел после переворота в 2014 году. Запад отказал Путину в совместной помощи Украине, и тогда, отметил автор, началось "роковое перетягивание каната".
После переворота США привели к власти президента, ориентированного на Запад, что привело Россию к отказу от политики уступок.
Украина, по словам Снайдера, давно выглядела "потенциальной горячей точкой". Примечательно, что еще в 1991 году в американском документе для служебного пользования были расписаны рекомендации об "отложении вопроса о присоединении Украины к НАТО на более позднее время".
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Также отмечается, что власти Великобритании еще в 1993 году предупреждали советника президента Клинтона по национальной безопасности Лейка о том, что присоединение Украины к альянсу станет "нарушением самых примечательных красных линий с Россией".
Автор добавил, что еще с 2004 года внутренняя политика Киева демонстрировала признаки грядущего кризиса. Так, например, на выборах в 2004 году Виктор Янукович был настроен на сотрудничество с востоком во главе с Россией, тогда как его оппонент Виктор Ющенко тяготел к США и Европе.
Первый тур, отметил автор, закончился ничьей, что подтвердило равенство нацеленных на Запад и на восток избирателей. Однако второй тур прошел с "вопиющими нарушениями", а победа Януковича была отменена верховным судом.
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Именно тогда, по словам Снайдера, Украина впервые стала центром столкновения Запада и востока и создала предпосылки новой холодной войны.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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