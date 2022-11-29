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Во Львовской и Черкасской областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 29.11.2022
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Во Львовской и Черкасской областях Украины ввели аварийные отключения света
Во Львовской и Черкасской областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 29.11.2022
Во Львовской и Черкасской областях Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения света действуют во Львовской и Черкасской областях Украины, сообщили во вторник местные власти. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:48
2022-11-29T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черкасская область
укрэнерго
львовская область
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения света действуют во Львовской и Черкасской областях Украины, сообщили во вторник местные власти."На Львовщине продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Со вчерашнего дня они происходят следующим образом: на восемь часов потребителей отключают от питания, на четыре – подают электроэнергию, после на восемь часов снова отключают. Это вынужденные меры из-за дефицита мощности в энергосистеме государства", - написал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.Он призвал жителей при наличии электроэнергии использовать ее только при необходимости – не включать пылесосов, микроволновых печей, духовых шкафов и других мощных приборов."По состоянию на сегодняшний день продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии. Величина мощности, доведенная НЭК "Укрэнерго" для нашей области, на данный момент достигает 57% от общей потребности", - написал в свою очередь глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале, отметив, что в первую очередь электропитание подается на объекты критической инфраструктуры.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, черкасская область, укрэнерго, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Укрэнерго, Львовская область
11:48 29.11.2022 (обновлено: 11:49 29.11.2022)
 
Во Львовской и Черкасской областях Украины ввели аварийные отключения света

Власти Львовской и Черкасской областей Украины сообщили об аварийных отключениях света

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения света действуют во Львовской и Черкасской областях Украины, сообщили во вторник местные власти.
"На Львовщине продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Со вчерашнего дня они происходят следующим образом: на восемь часов потребителей отключают от питания, на четыре – подают электроэнергию, после на восемь часов снова отключают. Это вынужденные меры из-за дефицита мощности в энергосистеме государства", - написал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
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"По состоянию на сегодняшний день продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии. Величина мощности, доведенная НЭК "Укрэнерго" для нашей области, на данный момент достигает 57% от общей потребности", - написал в свою очередь глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале, отметив, что в первую очередь электропитание подается на объекты критической инфраструктуры.
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Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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