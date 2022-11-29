https://ria.ru/20221129/ukraina-1834962161.html

Во Львовской и Черкасской областях Украины ввели аварийные отключения света

Во Львовской и Черкасской областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 29.11.2022

Во Львовской и Черкасской областях Украины ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения света действуют во Львовской и Черкасской областях Украины, сообщили во вторник местные власти. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:48

2022-11-29T11:48

2022-11-29T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

черкасская область

укрэнерго

львовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения света действуют во Львовской и Черкасской областях Украины, сообщили во вторник местные власти."На Львовщине продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Со вчерашнего дня они происходят следующим образом: на восемь часов потребителей отключают от питания, на четыре – подают электроэнергию, после на восемь часов снова отключают. Это вынужденные меры из-за дефицита мощности в энергосистеме государства", - написал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.Он призвал жителей при наличии электроэнергии использовать ее только при необходимости – не включать пылесосов, микроволновых печей, духовых шкафов и других мощных приборов."По состоянию на сегодняшний день продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии. Величина мощности, доведенная НЭК "Укрэнерго" для нашей области, на данный момент достигает 57% от общей потребности", - написал в свою очередь глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале, отметив, что в первую очередь электропитание подается на объекты критической инфраструктуры.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834957451.html

украина

черкасская область

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, черкасская область, укрэнерго, львовская область