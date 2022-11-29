https://ria.ru/20221129/ukraina-1834958669.html

Экс-командующий НАТО рассказал, как Путин может добиться победы на Украине

Экс-командующий НАТО рассказал, как Путин может добиться победы на Украине - РИА Новости, 29.11.2022

Экс-командующий НАТО рассказал, как Путин может добиться победы на Украине

Запрос Киева на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой президента России Владимира Путина в специальной военной операции, заявил в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:36

2022-11-29T11:36

2022-11-29T19:16

в мире

владимир путин

киев

европа

уэсли кларк

россия

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запрос Киева на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой президента России Владимира Путина в специальной военной операции, заявил в эфире телеканала CNN бывший командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.По его словам, Артемовск может стать огненной ловушкой для украинской армии, если та не сможет подтянуть дополнительные силы."Если российские военные смогут оттеснить ВСУ до прихода подкрепления из Херсона, чтобы заставить украинцев запросить передышку или прекращение огня, — Путин победит", — сказал он.По мнению Кларка, у российской армии есть все необходимое, чтобы нанести украинским войскам "существенный урон"."Мы знаем, что они до сих пор могут производить достаточное количество ракет и поддерживать подобный темп наступления еще несколько недель и более", — подчеркнул он.Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед и близки к оперативному окружению Артемовска. Кроме того, по его словам, уже скоро возможно освобождение Угледара.При этом российские военные продолжают наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре, которые начали 10 октября. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.В результате массированного удара 23 ноября оказались обесточенными все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС, и до сих пор во многих областях люди остаются без света.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834951604.html

https://ria.ru/20221129/nato-1834933725.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

европа

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, киев, европа, уэсли кларк, россия, нато, вооруженные силы украины