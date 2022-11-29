Рейтинг@Mail.ru
Экс-командующий НАТО рассказал, как Путин может добиться победы на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834958669.html
Экс-командующий НАТО рассказал, как Путин может добиться победы на Украине
Экс-командующий НАТО рассказал, как Путин может добиться победы на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Экс-командующий НАТО рассказал, как Путин может добиться победы на Украине
Запрос Киева на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой президента России Владимира Путина в специальной военной операции, заявил в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:36
2022-11-29T19:16
в мире
владимир путин
киев
европа
уэсли кларк
россия
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запрос Киева на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой президента России Владимира Путина в специальной военной операции, заявил в эфире телеканала CNN бывший командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.По его словам, Артемовск может стать огненной ловушкой для украинской армии, если та не сможет подтянуть дополнительные силы."Если российские военные смогут оттеснить ВСУ до прихода подкрепления из Херсона, чтобы заставить украинцев запросить передышку или прекращение огня, — Путин победит", — сказал он.По мнению Кларка, у российской армии есть все необходимое, чтобы нанести украинским войскам "существенный урон"."Мы знаем, что они до сих пор могут производить достаточное количество ракет и поддерживать подобный темп наступления еще несколько недель и более", — подчеркнул он.Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед и близки к оперативному окружению Артемовска. Кроме того, по его словам, уже скоро возможно освобождение Угледара.При этом российские военные продолжают наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре, которые начали 10 октября. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.В результате массированного удара 23 ноября оказались обесточенными все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС, и до сих пор во многих областях люди остаются без света.
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834951604.html
https://ria.ru/20221129/nato-1834933725.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822777958_0:0:2821:2117_1920x0_80_0_0_10b68cc26c3fc4550155f24983ffd6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, киев, европа, уэсли кларк, россия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Киев, Европа, Уэсли Кларк, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
11:36 29.11.2022 (обновлено: 19:16 29.11.2022)
 
Экс-командующий НАТО рассказал, как Путин может добиться победы на Украине

Экс-командующий ВС НАТО в Европе Кларк: Путин намерен вынудить Киев запросить перемирие

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запрос Киева на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой президента России Владимира Путина в специальной военной операции, заявил в эфире телеканала CNN бывший командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
По его словам, Артемовск может стать огненной ловушкой для украинской армии, если та не сможет подтянуть дополнительные силы.
Президент США Джо Байден выступает перед журналистами в рамках саммита Группы двадцати на Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 11:03
Американский полковник раскрыл "непростительную ложь" Байдена об Украине
"Если российские военные смогут оттеснить ВСУ до прихода подкрепления из Херсона, чтобы заставить украинцев запросить передышку или прекращение огня, — Путин победит", — сказал он.
По мнению Кларка, у российской армии есть все необходимое, чтобы нанести украинским войскам "существенный урон".
"Мы знаем, что они до сих пор могут производить достаточное количество ракет и поддерживать подобный темп наступления еще несколько недель и более", — подчеркнул он.
Первый разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 09:36
Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО
Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед и близки к оперативному окружению Артемовска. Кроме того, по его словам, уже скоро возможно освобождение Угледара.
При этом российские военные продолжают наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре, которые начали 10 октября. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.
В результате массированного удара 23 ноября оказались обесточенными все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС, и до сих пор во многих областях люди остаются без света.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреВладимир ПутинКиевЕвропаУэсли КларкРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала