https://ria.ru/20221129/ukraina-1834957451.html
Экс-замглавы МЧС прокомментировал удары по энергообъектам Украины
Экс-замглавы МЧС прокомментировал удары по энергообъектам Украины - РИА Новости, 29.11.2022
Экс-замглавы МЧС прокомментировал удары по энергообъектам Украины
Тактика нанесения массированных ударов по объектам украинской энергетики правильная - в итоге она должна привести к полной потере управления войсками, заявил... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:45
2022-11-29T03:45
2022-11-29T11:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
михаил фалеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Тактика нанесения массированных ударов по объектам украинской энергетики правильная - в итоге она должна привести к полной потере управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев."Тактика разрушения обеспечивающих военный потенциал Украины (объектов), конечно же, правильная", - сказал он.Фалеев отметил, что об эффективности тактики в полной мере могут судить "наши военные, потому что во главе угла сама военная эффективность".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, михаил фалеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Михаил Фалеев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
03:45 29.11.2022 (обновлено: 11:46 29.11.2022)
Экс-замглавы МЧС прокомментировал удары по энергообъектам Украины
Экс-замглавы МЧС Фалеев назвал тактику ударов по энергообъектам Украины верной
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Тактика нанесения массированных ударов по объектам украинской энергетики правильная - в итоге она должна привести к полной потере управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.
"Тактика разрушения обеспечивающих военный потенциал Украины (объектов), конечно же, правильная", - сказал он.
Фалеев отметил, что об эффективности тактики в полной мере могут судить "наши военные, потому что во главе угла сама военная эффективность".
"Говорить о катастрофе, замерзании населения, как это сейчас говорят, не приходится. Однако это мое утверждение справедливо лишь при грамотных действиях руководства Украины и ее регионов, которые организуют жизнеобеспечение населения", - подчеркнул собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.