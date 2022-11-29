https://ria.ru/20221129/ukraina-1834957451.html

Экс-замглавы МЧС прокомментировал удары по энергообъектам Украины

Экс-замглавы МЧС прокомментировал удары по энергообъектам Украины - РИА Новости, 29.11.2022

Экс-замглавы МЧС прокомментировал удары по энергообъектам Украины

Тактика нанесения массированных ударов по объектам украинской энергетики правильная - в итоге она должна привести к полной потере управления войсками, заявил... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T03:45

2022-11-29T03:45

2022-11-29T11:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

михаил фалеев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Тактика нанесения массированных ударов по объектам украинской энергетики правильная - в итоге она должна привести к полной потере управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев."Тактика разрушения обеспечивающих военный потенциал Украины (объектов), конечно же, правильная", - сказал он.Фалеев отметил, что об эффективности тактики в полной мере могут судить "наши военные, потому что во главе угла сама военная эффективность".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, михаил фалеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)