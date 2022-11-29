https://ria.ru/20221129/ukraina-1834951604.html
Американский полковник раскрыл "непростительную ложь" Байдена об Украине
Американский полковник раскрыл "непростительную ложь" Байдена об Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Американский полковник раскрыл "непростительную ложь" Байдена об Украине
Администрация президента США Джо Байдена совершает непростительный грех, отказываясь говорить американскому народу правду о ситуации на Украине, пишет издание... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:03
2022-11-29T11:03
2022-11-29T13:03
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
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сша
нато
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена совершает непростительный грех, отказываясь говорить американскому народу правду о ситуации на Украине, пишет издание The American Conservative Вашингтон совершил грубую ошибку, преувеличив свои силы и проигнорировав стратегические преимущества России."У России есть все для быстрого наращивания военной мощи: выгодное географическое положение, безграничные природные ресурсы, высокий уровень социальной сплоченности", — также подчеркнул Макгрегор.Автор статьи отметил, что Москва, вопреки утверждениям Запада об истощении российской армии, нарастила военную мощь. Это стало противоположностью тому фатальному ослаблению, которое планировал Вашингтон, когда встал на путь конфликта с Россией, объяснил полковник.Макгрегор считает, что европейские члены НАТО все больше разочаровываются в опосредованной войне США на стороне Киева, так как несут основную тяжесть ее последствий."Приток миллионов украинских беженцев наряду с высокими ценами на энергоносители рискует настроить общественное мнение в Европе против войны Вашингтона и Североатлантического альянса ", — подытожил автор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На фоне спецоперации Запад продолжает поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран будут иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221129/nato-1834933725.html
https://ria.ru/20221129/voyska-1834911475.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, политика
Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Политика
11:03 29.11.2022 (обновлено: 13:03 29.11.2022)
Американский полковник раскрыл "непростительную ложь" Байдена об Украине
Полковник США Макгрегор заявил, что у России есть все преимущества для победы на Украине
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена совершает непростительный грех, отказываясь говорить американскому народу правду о ситуации на Украине, пишет издание The American Conservative
"Нужно смотреть правде в глаза — Украина не побеждает и никогда не сможет победить. Месяцы тяжелых потерь в результате бессмысленных атак против российской обороны сильно ослабили ВСУ", — заявил автор статьи полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Вашингтон совершил грубую ошибку, преувеличив свои силы и проигнорировав стратегические преимущества России.
"У России есть все для быстрого наращивания военной мощи: выгодное географическое положение, безграничные природные ресурсы, высокий уровень социальной сплоченности", — также подчеркнул Макгрегор.
Автор статьи отметил, что Москва, вопреки утверждениям Запада об истощении российской армии, нарастила военную мощь. Это стало противоположностью тому фатальному ослаблению, которое планировал Вашингтон, когда встал на путь конфликта с Россией, объяснил полковник.
Макгрегор считает, что европейские члены НАТО все больше разочаровываются в опосредованной войне США на стороне Киева, так как несут основную тяжесть ее последствий.
"Приток миллионов украинских беженцев наряду с высокими ценами на энергоносители рискует настроить общественное мнение в Европе против войны Вашингтона и Североатлантического альянса ", — подытожил автор.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На фоне спецоперации Запад продолжает поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран будут иметь лишь негативный эффект.