https://ria.ru/20221129/ukraina-1834951604.html

Американский полковник раскрыл "непростительную ложь" Байдена об Украине

Американский полковник раскрыл "непростительную ложь" Байдена об Украине - РИА Новости, 29.11.2022

Американский полковник раскрыл "непростительную ложь" Байдена об Украине

Администрация президента США Джо Байдена совершает непростительный грех, отказываясь говорить американскому народу правду о ситуации на Украине, пишет издание... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:03

2022-11-29T11:03

2022-11-29T13:03

джо байден

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

нато

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена совершает непростительный грех, отказываясь говорить американскому народу правду о ситуации на Украине, пишет издание The American Conservative Вашингтон совершил грубую ошибку, преувеличив свои силы и проигнорировав стратегические преимущества России."У России есть все для быстрого наращивания военной мощи: выгодное географическое положение, безграничные природные ресурсы, высокий уровень социальной сплоченности", — также подчеркнул Макгрегор.Автор статьи отметил, что Москва, вопреки утверждениям Запада об истощении российской армии, нарастила военную мощь. Это стало противоположностью тому фатальному ослаблению, которое планировал Вашингтон, когда встал на путь конфликта с Россией, объяснил полковник.Макгрегор считает, что европейские члены НАТО все больше разочаровываются в опосредованной войне США на стороне Киева, так как несут основную тяжесть ее последствий."Приток миллионов украинских беженцев наряду с высокими ценами на энергоносители рискует настроить общественное мнение в Европе против войны Вашингтона и Североатлантического альянса ", — подытожил автор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На фоне спецоперации Запад продолжает поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран будут иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221129/nato-1834933725.html

https://ria.ru/20221129/voyska-1834911475.html

https://ria.ru/20221127/bayden-1834646751.html

украина

россия

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, политика