https://ria.ru/20221129/ukraina-1834944481.html

Украина попросила у США дополнительный объем газа

Украина попросила у США дополнительный объем газа - РИА Новости, 29.11.2022

Украина попросила у США дополнительный объем газа

Председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что обсудил с руководителем европейского и евразийского бюро Агентства США по... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:30

2022-11-29T10:30

2022-11-29T10:31

специальная военная операция на украине

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нафтогаз украины

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что обсудил с руководителем европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию Эрин МакКи предоставление Украине дополнительного объема газа для прохождения отопительного сезона, а также помощь в обеспечении оборудованием."Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) - провел встречу с Эрин МакКи, председателем USAID - US Agency for International Development в Европе и Азии. Ключевое - дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона", - написал Чернышов на своей странице в Facebook*.По его словам, также обсуждалась помощь в предоставлении Украине метанола, газовых компрессоров, дизельных генераторов и оборудования для добычи газа.Ранее экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявлял, что Украину ждет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением. Он также отмечал, что Киев не может платить за импортируемый газ при нынешних ценах, "речь идет о 5 миллиардах евро".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нафтогаз украины, агентство по международному развитию сша, сша