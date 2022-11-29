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Украина попросила у США дополнительный объем газа - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834944481.html
Украина попросила у США дополнительный объем газа
Украина попросила у США дополнительный объем газа - РИА Новости, 29.11.2022
Украина попросила у США дополнительный объем газа
Председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что обсудил с руководителем европейского и евразийского бюро Агентства США по... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:30
2022-11-29T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нафтогаз украины
агентство по международному развитию сша
сша
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что обсудил с руководителем европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию Эрин МакКи предоставление Украине дополнительного объема газа для прохождения отопительного сезона, а также помощь в обеспечении оборудованием."Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) - провел встречу с Эрин МакКи, председателем USAID - US Agency for International Development в Европе и Азии. Ключевое - дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона", - написал Чернышов на своей странице в Facebook*.По его словам, также обсуждалась помощь в предоставлении Украине метанола, газовых компрессоров, дизельных генераторов и оборудования для добычи газа.Ранее экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявлял, что Украину ждет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением. Он также отмечал, что Киев не может платить за импортируемый газ при нынешних ценах, "речь идет о 5 миллиардах евро".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, нафтогаз украины, агентство по международному развитию сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нафтогаз Украины, Агентство по международному развитию США, США
10:30 29.11.2022 (обновлено: 10:31 29.11.2022)
 
Украина попросила у США дополнительный объем газа

"Нафтогаз": Украина попросила у США дополнительный объем газа для отопительного сезона

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что обсудил с руководителем европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию Эрин МакКи предоставление Украине дополнительного объема газа для прохождения отопительного сезона, а также помощь в обеспечении оборудованием.
"Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) - провел встречу с Эрин МакКи, председателем USAID - US Agency for International Development в Европе и Азии. Ключевое - дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона", - написал Чернышов на своей странице в Facebook*.
По его словам, также обсуждалась помощь в предоставлении Украине метанола, газовых компрессоров, дизельных генераторов и оборудования для добычи газа.
Ранее экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявлял, что Украину ждет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением. Он также отмечал, что Киев не может платить за импортируемый газ при нынешних ценах, "речь идет о 5 миллиардах евро".
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНафтогаз УкраиныАгентство по международному развитию СШАСША
 
 
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