https://ria.ru/20221129/ukraina-1834943384.html

Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева, заявили в ЛНР

Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.11.2022

Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева, заявили в ЛНР

Запад активно ищет альтернативные пути снабжения украинских военных в связи с нанесением ударов по энергосистеме Украины и перебоями в железнодорожном... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:26

2022-11-29T10:26

2022-11-29T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

родион мирошник

киев

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154864/85/1548648546_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_6de09fbfda697eed608ee05bc417f945.jpg

ЛУГАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Запад активно ищет альтернативные пути снабжения украинских военных в связи с нанесением ударов по энергосистеме Украины и перебоями в железнодорожном сообщении, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."С нанесением ударов по энергосистеме Украины и перебоями ж/д-сообщения обострилась борьба за логистику по снабжению группировки украинского режима", - сказал он.По словам Мирошника, военные формирования Украины на три четверти зависят от западного снабжения техникой и боеприпасами. "На сегодня и ремонт техники, и рекрутирование наемников, и подготовка личного состава украинских подразделений активно ведётся за пределами Украины, главным образом в странах Восточной Европы", - заметил собеседник."Западные специалисты сейчас активно ищут альтернативные пути снабжения украинской группировки. На украинскую территорию перебрасываются специальные автомобильные тягачи, отрабатываются водные пути доставки, используется большегрузный транспорт, камуфлируемый под гражданские перевозки", - добавил Мирошник.Он отметил, что теперь необходимо прервать функционирование "остальной транспортной инфраструктуры, которую сейчас уже активно адаптируют под военные поставки". "Разрыв логистических цепочек западных военных поставок киевскому режиму приведёт к значительным изменениям ситуации на поле боя", - пояснил Мирошник.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834801471.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, родион мирошник, киев, лнр