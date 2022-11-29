https://ria.ru/20221129/ukraina-1834943384.html
Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева, заявили в ЛНР
Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.11.2022
Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева, заявили в ЛНР
Запад активно ищет альтернативные пути снабжения украинских военных в связи с нанесением ударов по энергосистеме Украины и перебоями в железнодорожном... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:26
2022-11-29T10:26
2022-11-29T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
родион мирошник
киев
лнр
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ЛУГАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Запад активно ищет альтернативные пути снабжения украинских военных в связи с нанесением ударов по энергосистеме Украины и перебоями в железнодорожном сообщении, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."С нанесением ударов по энергосистеме Украины и перебоями ж/д-сообщения обострилась борьба за логистику по снабжению группировки украинского режима", - сказал он.По словам Мирошника, военные формирования Украины на три четверти зависят от западного снабжения техникой и боеприпасами. "На сегодня и ремонт техники, и рекрутирование наемников, и подготовка личного состава украинских подразделений активно ведётся за пределами Украины, главным образом в странах Восточной Европы", - заметил собеседник."Западные специалисты сейчас активно ищут альтернативные пути снабжения украинской группировки. На украинскую территорию перебрасываются специальные автомобильные тягачи, отрабатываются водные пути доставки, используется большегрузный транспорт, камуфлируемый под гражданские перевозки", - добавил Мирошник.Он отметил, что теперь необходимо прервать функционирование "остальной транспортной инфраструктуры, которую сейчас уже активно адаптируют под военные поставки". "Разрыв логистических цепочек западных военных поставок киевскому режиму приведёт к значительным изменениям ситуации на поле боя", - пояснил Мирошник.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834801471.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, родион мирошник, киев, лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Родион Мирошник, Киев, ЛНР
Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева, заявили в ЛНР
Мирошник: Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева из-за перебоев в ж/д сообщении
ЛУГАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Запад активно ищет альтернативные пути снабжения украинских военных в связи с нанесением ударов по энергосистеме Украины и перебоями в железнодорожном сообщении, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"С нанесением ударов по энергосистеме Украины и перебоями ж/д-сообщения обострилась борьба за логистику по снабжению группировки украинского режима", - сказал он.
По словам Мирошника, военные формирования Украины на три четверти зависят от западного снабжения техникой и боеприпасами. "На сегодня и ремонт техники, и рекрутирование наемников, и подготовка личного состава украинских подразделений активно ведётся за пределами Украины, главным образом в странах Восточной Европы", - заметил собеседник.
"Западные специалисты сейчас активно ищут альтернативные пути снабжения украинской группировки. На украинскую территорию перебрасываются специальные автомобильные тягачи, отрабатываются водные пути доставки, используется большегрузный транспорт, камуфлируемый под гражданские перевозки", - добавил Мирошник.
Он отметил, что теперь необходимо прервать функционирование "остальной транспортной инфраструктуры, которую сейчас уже активно адаптируют под военные поставки". "Разрыв логистических цепочек западных военных поставок киевскому режиму приведёт к значительным изменениям ситуации на поле боя", - пояснил Мирошник.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.